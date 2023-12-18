الصين تقدم دعمها لبيونغ يانغ خلال لقاء بين وزير خارجيتها ومسؤول كوري شمالي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين دعم بلاده الثابت لكوريا الشمالية، مشدد على أن «الصداقة التقليدية بين الصين و(كوريا الشمالية) التي أقامها زعماء البلاد السابقون وعززوها، تشكل ورقة رابحة ثمينة».

وتشكل الصين التي لها حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، الداعم السياسي والاقتصادي الرئيسي لهذا البلد المنعزل الذي استهدف بسلسلة من العقوبات الدولية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا جديدا يؤجج التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال وانغ يي خلال لقاء الاثنين في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو «في وجه الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين (وكوريا الشمالية) الدعم الثابت والثقة»، على ما جاء في ملخص للقاء أصدرته الخارجية الصينية.

وأتت هذه التصريحات فيما أطلقت كوريا الشمالية الإثنين صاروخا قادرا نظريا على استهداف الولايات المتحدة، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي والسلطات اليابانية.



الضغوط ستؤدي إلى مفاقمة التوترات

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين مجيبا خلال مؤتمر صحفي عن سؤال بشأن رد الصين على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ جديد الإثنين إن بكين «أخذت علما بالتطورات الأخيرة».

وأشار إلى أن «مسألة شبه الجزيرة معقدة وحساسة»، مؤكدا أن محاولات «الردع والضغوط العسكرية لن تؤدي سوى إلى مفاقمة التوترات».

وأضاف وانغ يي «نأمل أن تتخذ كل الأطراف المعنية خطوات عملانية للدفع نحو حل سياسي وصون السلم والاستقرار في شبه الجزيرة».

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا قصير المدى عشية ذلك، باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، على ما أفادت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت أن «نائب وزير الشؤون الخارجية باك ميونغ هو تبادل في بكين وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية خلال العام 2024 مع نظيره الصيني سان ويدونغ».

كوريا الشمالية طرحت نفسها قوة نووية

وبحث المسؤولان خصوصا في «المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين» على ما أضافت الوكالة.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية على نحو لا عودة عنه. وكررت مرارا إنها لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي الذي يعتبره النظام ضروريا لبقائه.

وكرست كوريا الشمالية في سبتمبر بدستورها وضعها كقوة نووية.

ونجحت بيونغ يانغ في نوفمبر بوضع قمر للتجسس العسكري في مدار الأرض، مؤكدة أنه يتيح لها مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وندد ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الأحد بنية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إدراج تمرين نووي في المناورات السنوية العسكرية المشتركة بين البلدين العام المقبل، محذرا من هجوم مضاد استباقي فتاك.