منظمات حقوقية تقاضي هولندا بسبب قطع مقاتلات «إف-35» المزودة لإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، الإثنين، لتزويدها إسرائيل بقطع مقاتلات «إف-35» مما يجعلها متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب للسكان المدنيين بغزة.

وترتبط القضية بقطع مقاتلات «إف-35» المخزّنة في مستودع في هولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي «أوكسفام نوفيب» بأن الصادرات «تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة».

هولندا تتورط بانتهاكات القانون الإنساني الدولي

تفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 15500 شخص قتلوا منذ اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وقال مدير منظمة «العفو الدولية» داغمار أودشورن «عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي».

وأفاد خبراء في القانون الدولي «فرانس برس» بأن طرفي النزاع يرتبكان على الأرجح انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مدير «أوكسفام نوفيب» ميشيل سيرفايس «إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي أمر لا يصدّق . يجب أن يتوقف ذلك».

صدور الحكم خلال أسبوعين

وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي أنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج «إف-35» بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان «بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف-35»، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت «إف-35» متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب».

لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى ليزبيث زيغفلد قالت للصحفيين «من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا».

ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.