مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب التي اُرتكبت في قطاع غزة، محذّرا من وضع «متفجّر» في الضفة الغربية المحتلة.

وفي إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، تحدث تورك عن «مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة»، حسب «فرانس برس».

وأكد وجود «حاجة إلى تحقيق دولي»، معربا عن «قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية».