ارتفاع قتلى فيضانات الهند إلى 56 ..والجيش يحذر من ذخائر جرفتها المياه

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 56 شخصاً على الأقل في الفيضانات التي شهدها شمال شرق الهند، بينما حذر الجيش من أن الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطراً على السلامة العامة، حيث ضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم الأربعاء، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية.

ويحذّر علماء المناخ من أن خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد، حسب وكالة « فرانس برس».

وقال مفوض الإغاثة في الولاية، أنيلراج راي، لـ«فرانس برس» عبر الهاتف: «جرى حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم».

بينما أفاد قائد شرطة منطقة جالبايغوري، ك. أوميش جانبات، بأنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت ثلاثين جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة، مضيفا: «النهر يصل طوله إلى 86 كيلومتراً، وعملية البحث مستمرة».

وبين القتلى ستة جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين، حيث يوجد انتشار عسكري كثيف هناك، بينما ما زال 16 جندياً من بين أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

مقتل شخصين عقب انفجار قذيفة هاون جرفها الفيضان

وقالت وزارة الدفاع الهندية، في بيان، إن الفيضانات جرفت «أسلحة نارية ومتفجرات» من معسكرات الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية، الجمعة، بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون جراء قذيفة هاون انفجرت، بعدما جرفتها مياه الفيضانات في ولاية البنغال الغربية.

كما دمّرت الطرق والجسور، وقُطعت خطوط الهاتف في معظم أنحاء الولاية، مما أدى إلى تعقيد عمليات الإجلاء وجهود التواصل مع الآلاف المنقطعين عن بقية البلاد.

ولحقت أضرار بأكثر من 1200 منزل بسبب الفيضانات، وفقاً لأحدث بيان صادر عن حكومة سيكيم.

وأفاد البيان بأنه جرى إنقاذ أكثر من 2400 شخص، بينما لجأ نحو 7 آلاف آخرين إلى مخيمات إغاثة موقتة أقيمت في المدارس والمكاتب الحكومية ودور الضيافة.



تأثيرات تغير المناخ ستزداد مستقبلا

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك، الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا، ثالث أعلى جبل في العالم.

وتدفقت المياه باتجاه مجرى النهر، مما زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وتذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بشكل أسرع من أي وقت بسبب تغيّر المناخ، ممّا يعرض المجتمعات لكوارث مكلفة وغير متوقّعة، وفقاً لمجموعة أبحاث المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال.

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وقال المتخصص في تغير المناخ بالمركز، آرون بهاكتا شريستا، لـ«فرانس برس»: «السبب الأساسي هو تغير المناخ، وسيزداد تأثيره في المستقبل»، مضيفا: «لا يوجد أي سيناريو جيد. حتى السيناريو الأكثر تواضعا يشير إلى أن احتمال حدوث مثل هذه الأحداث المفاجئة لفيضانات البحيرة الجليدية مرتفع جدا».

ويؤكد علماء المناخ أن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1.2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية. لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة.