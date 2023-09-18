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الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 08:54 صباحا
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
طائرة مقاتلة من طراز «إف-35» تستعد للإقلاع من قاعدة عسكرية في كارولاينا الجنوبية، 7 مارس 2016.. (أ ف ب)
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طلب الجيش الأميركي من سكان في ولاية كارولاينا الجنوبية مساعدته للعثور على مقاتلة من طراز «إف-35» المتطورة، بعد تحطمها الأحد.

وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار اضطر جراء «حادث»، للقفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس والمزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وبينما نجا الربان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، ما دفع قاعدة تشارلستون لطلب مساعدة السكان.

معلومات قد تساعد فرق البحث
ونشر الحساب العائد للقاعدة على منصة «إكس» (تويتر سابقا) منشورا جاء فيه «إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث في تحديد مكان الـ إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع».

وأكد المسؤولون عن القاعدة أن عمليات البحث تتمّ بالتنسيق مع سلطات الطيران الفدرالية في محيط بحيرتين تقعان الى الشمال من مدينة تشارلستون.

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