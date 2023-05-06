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تحطم مقاتلة أميركية «إف-16» خلال مهمة تدريب في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 03:06 مساء
تحطم مقاتلة أميركية «إف-16» خلال مهمة تدريب في كوريا الجنوبية
مقاتلة من طراز إف-16 أميركية الصنع. (الإنترنت)
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تحطّمت مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» في منطقة زراعية في جنوب سيول عاصمة كوريا الجنوبية خلال مهمة تدريبية، السبت، حسبما قال الجيش الأميركي، «لكن يبدو أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات».

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان، إن الطيار قذف بنفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى. وأضاف البيان أن «طائرة مقاتلة من طراز (إف-16 فايتنغ فالكن) تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09:45 صباحا» في مقاطعة غونجي، حسب «يورو نيوز».

 الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا 
وأشار البيان إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية وهناك تحقيق جار. وكتب كيم دونغ-يون، حاكم المقاطعة على «تويتر» إنه تم إرسال عناصر إطفاء إلى موقع الحادث وأُخمد الحريق. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو التسبب في أضرار إذ وقع في منطقة ريفية.

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ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن مسؤول في الشرطة، قوله «لا منازل مدنية قرب موقع الحادث الذي لم يتسبب في أضرار (غير تحطم الطائرة)».

وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيسي لسيول ولديها نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية، للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.

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