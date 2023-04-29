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الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 08:36 صباحا
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
مروحيتان من طراز بلاك هوك (يسار) وأباتشي تابعتان للقوات الأميركية خلال تدريب في قاعدة كوغالتشانو الجوية في رومانيا، 31 مارس 2023. (أ ف ب)
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قرر الجيش الأميركي الجمعة، منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

وأمر رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جيمس ماكونفيل، «بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى»، الخميس في ألاسكا، وأواخر مارس في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان لرئاسة الأركان الأميركية..

وأضاف أن «هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

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وتابع أنه خلال هذه الفترة «سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف».

وقال إن الوحدات العاملة، يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من مايو، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 مايو.

حادثان في ألاسكا وكنتاكي
ولقي ثلاثة جنود أميركيين مصرعهم وجرح رابع الخميس في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشى أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.

وفي نهاية مارس، قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك خلال تمرين ليلي في كنتاكي.

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