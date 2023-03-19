أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأميركي تدريبات عسكرية مشتركة على بُعد 30 كيلومترًا من الحدود الكورية الشمالية.

ركز التمرين على نقل مدافع الهاوترز «M777» بطائرات الهليكوبتر. كما أجريت تدريبات جوية مشتركة بعد تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، بحسب «يورو نيوز».

تضمنت التدريبات التي أطلق عليها اسم «درع الحرية» مقاتلات من «طراز F-35A» من سلاح الجو الكوري الجنوبي و«قاذفات B-1B» و«مقاتلات F-16» التابعة للقوات الجوية الأميركية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي قصير المدى

في وقت سابق من يوم الأحد أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

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كما أطلقت يوم الخميس 16 مارس صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل مواجهة كوريا الشمالية. وتعتبر بيونغ يانغ التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة بروفة على الغزو.

لقطة مثبتة خلال تدريات عسكرية مشتركة بين الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأميركي. (الإنترنت)

لقطة مثبتة خلال تدريات عسكرية مشتركة بين الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأميركي. (الإنترنت)

لقطة مثبتة خلال تدريات عسكرية مشتركة بين الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأميركي. (الإنترنت)