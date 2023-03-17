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كوريا الجنوبية وأمريكا تستأنفان التدريبات البرمائية بعد توقف 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 11:24 صباحا
كوريا الجنوبية وأمريكا تستأنفان التدريبات البرمائية بعد توقف 5 سنوات
حاملة الطائرات الأميركية العاملة بالدفع النووي رونالد ريغن (أعلى)، والمدمرة الأميركية باري (أسفل) تصلان إلى بوسان على بعد 390 كيلومترا جنوب سيول, 23 سبتمبر 2022, (أ ف ب)
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تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدء أول تدريب إنزال برمائي واسع النطاق الأسبوع المقبل، بعد توقف استمر لنحو 5 سنوات، في استعراض للقدرات العسكرية لهما، حسبما ذكر سلاح البحرية ومشاة البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة.

وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، إنه من المقرر إجراء تدريبات «سانغ ريونغ» في بوهانغ وحولها، على بعد 272 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، من يوم الإثنين المقبل وحتى 3 أبريل، لتعزيز الاستعداد القتالي وقابلية التشغيل البيني للحليفين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

«تدريبات بهدف تحقيق السلام من خلال القوة»
ونقلت الوكالة عن قائد مشاة البحرية الكورية الجنوبية، «كيم جيه-هوان»، قوله إن «التدريبات القادمة ستظهر رغبة تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تحقيق السلام من خلال القوة وسنعمل على تعزيز الموقف الدفاعي المشترك للدفاع عن كوريا الجنوبية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتعني «سانغ ريونغ» التنين المزدوج باللغة الكورية.

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ولم تقام تدريبات «سانغ ريونغ» منذ نسختها الأخيرة في 2018، وسط حملة إدارة «مون جيه-إن» السابقة للتقارب بين الكوريتين.

ويأتي استئناف التدريبات تماشيا مع مساعي الحليفين لتعزيز التدريبات المشتركة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

من جهتها، تقول كوريا الشمالية، إن تجاربها الصاروخية والنووية تأتي ردا على التدريبات العسكرية بين سول وواشنطن التي تعتبرها إعدادا لغزو أراضيها وتغيير النظام.

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