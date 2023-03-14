تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد بيان للجيش الأميركي، الثلاثاء، باصطدام طائرة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود.

وجاء في البيان أن مقاتلة روسية من طراز «Su-27» اصطدمت بـ«درون» تابعة للجيش الأميركي من نوع «MQ-9 Reaper». ووصف الجيش الأميركي الحادث بـ«المتهور»، بحسب «رويترز».

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وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وأفريقيا «كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين».