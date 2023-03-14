  • Alwasat News
Atwasat

تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 07:14 مساء
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
درون أميركية. (الإنترنت)
alwasat radio

أفاد بيان للجيش الأميركي، الثلاثاء، باصطدام طائرة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود.

وجاء في البيان أن مقاتلة روسية من طراز «Su-27» اصطدمت بـ«درون» تابعة للجيش الأميركي من نوع «MQ-9 Reaper». ووصف الجيش الأميركي الحادث بـ«المتهور»، بحسب «رويترز».

البنتاغون ينشر فيديو للطائرة الأميركية أثناء إسقاطها من إيران
-  ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران

وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وأفريقيا «كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟
حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من الفلسطينيين

حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من...
غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية نحو السلام والعيش المشترك

غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية...
اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب

اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب
فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء

فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء
بريطانيا تستعد لإعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق

بريطانيا تستعد لإعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار

للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
الحبري: الصديق الكبير مسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة

الحبري: الصديق الكبير مسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة
«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا

«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة

عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإعصار «فريدي» يخلف 190 قتيلا في ملاوي
الإعصار «فريدي» يخلف 190 قتيلا في ملاوي
رئيس الوزراء الأرميني يحذر من «تصعيد» عسكري على الحدود مع أذربيجان
رئيس الوزراء الأرميني يحذر من «تصعيد» عسكري على الحدود مع ...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
بولسونارو يقرر تسليم السلطات البرازيلية مجوهرات تلقاها من السعودية
بولسونارو يقرر تسليم السلطات البرازيلية مجوهرات تلقاها من ...
واشنطن تدين التصرف «المتهور» بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة أميركية
واشنطن تدين التصرف «المتهور» بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» ......
المزيد
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر ......
واشنطن تستدعي سفير روسيا بعد ارتطام «سوخوي» بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود
واشنطن تستدعي سفير روسيا بعد ارتطام «سوخوي» بمسيرة أميركية ......
السجن المؤبد لمنفذ اعتداء 2017 باسم تنظيم «داعش» في نيويورك
السجن المؤبد لمنفذ اعتداء 2017 باسم تنظيم «داعش» في نيويورك...
واشنطن تدين التصرف «المتهور» بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة أميركية
واشنطن تدين التصرف «المتهور» بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة ......
بولسونارو يقرر تسليم السلطات البرازيلية مجوهرات تلقاها من السعودية
بولسونارو يقرر تسليم السلطات البرازيلية مجوهرات تلقاها من ......
المزيد