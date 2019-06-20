البنتاغون ينشر فيديو للطائرة الأميركية أثناء إسقاطها من إيران

نشرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الخميس، فيديو يوثق لحظة إسقاط القوات الإيرانية طائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة فوق خليج عمان.

وبحسب «سي إن إن» الأميركية، يظهر الفيديو أثر الدخان المتبقي بعد إسقاط الطائرة طراز RQ-4 فوق خليج عمان.

أكدت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن «القوات الإيرانية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية كانت، وفقًا لقيادة الأركان الأميركية، في المجال الجوي الدولي».

وقال البنتاغون في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة»، في حين تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج.