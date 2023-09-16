قوات الأمن الإيرانية تفرج عن والد مهسا أميني بعد احتجازه خلال ذكرى وفاتها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن الإيرانية أفرجت عن والد مهسا أميني، السبت، بعد احتجازه لفترة وجيزة وتحذيره من إحياء ذكرى وفاتها.

وقالت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان إن «القوات الأمنية اعتقلت أمجد أميني اليوم، وأعادته إلى منزله بعد تهديده ومطالبته بعدم إحياء ذكرى وفاة ابنته»، بحسب وكالة «رويترز».

وفاة مهسا تفجر الاحتجاجات

وكان مصدر مقرب من أسرة مهسا أميني وجماعة حقوقية، قالا إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت والدها، السبت، في الذكرى السنوية لوفاتها.

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أطلقت وفاة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة قبل عام، شرارة احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لشهور وتحولت إلى أكبر مظاهر المعارضة للسلطات منذ سنوات.