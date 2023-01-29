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ماكرون يشيد بمعركة الإيرانية مهسا أميني ويعتبرها «شهيدة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 05:26 مساء
ماكرون يشيد بمعركة الإيرانية مهسا أميني ويعتبرها «شهيدة»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بمعركة الإيرانية مهسا أميني «التي اغتيلت كشهيدة» لعدم ارتدائها الحجاب، عند إعلانه قبول دفعة جديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان في فرنسا ضمن إطار «مبادرة ماريان». 

أكد الرئيس ماكرون في مقطع فيديو نُشر على حسابه على «تويتر» أن «حملات القمع في جميع أرجاء العالم تتضاعف وغالبًا ما يكون أول ضحايا هذا الاضطهاد من النساء والفتيات». وأضاف «إذا أصبحت مهسا أميني التي اغتيلت كشهيدة رمزًا لنا جميعًا الآن فلا بُد أن تكون أكثر من ذلك ومعركتها تلزمنا. إنها تلزمنا بالمسؤولية والعمل»، بحسب «فرانس برس». 

وتهزّ احتجاجات إيران منذ 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

 مبادرة ماريان أطلقت في العام 2022
تستضيف فرنسا هذا العام 14 فائزًا في مبادرة ماريان التي أطلقت في العام 2022. والفائزون المتحدرون من جميع القارات (البحرين وسورية ومالي وأوغندا وروسيا وكولومبيا وبنغلادش والسلفادور ..) منخرطون في الدفاع عن حقوق الإنسان أو القضايا الاجتماعية وحماية البيئة.

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وتسمح هذه المبادرة لـ«المدافعين والمدافعات عن الحرية» باتباع برنامج تدريبي يمنحهم «أدوات جديدة لمواصلة التزامهم في بلادهم أو في فرنسا» لمساعدة الراغبين في طلب اللجوء، بحسب ماكرون.   وأوضح «نريد أن نساعدهم على تحقيق مشاريعهم وجعلهم أقوى ومواكبتهم لتحقيق هذه المشاريع في كل مكان». 

ومن أعضاء دفعة 2023، الصحفية الإيرانية عسل مريم عباسيان (31 عامًا) المدافعة عن حقوق المرأة والمثليين التي هربت من إيران إلى تركيا في العام 2021 بعد تعرضها لضغوط. 

 تنديد بحالات الاختفاء القسري والعنف خارج نطاق القانون 
وتشمل الدفعة أيضا المحامية الروسية إيمانوفا تاميلا (26 عامًا) التي تقدم المشورة للموقوفين خلال التظاهرات والكولومبي إليسر أرياس أرياس (42 عامًا) الذي يندد بحالات الاختفاء القسري والعنف خارج نطاق القانون في بلاده. 

من بينهم أيضا السلفادورية فيرجينيا إستيفانيا روك أغيلار (25 عامًا) المنخرطة في مكافحة تلوث المياه وفي الدفاع عن حقوق السكان الأصليين والأوغندية فيراني سافينا (23 عامًا) التي أسست منظمة تقدم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف الجنسي. جرى اختيارهم من قبل لجنة تضم مدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين وخبراء في حق اللجوء.

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