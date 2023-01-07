إيران تعدم رجلين لارتباطهما بالاحتجاجات على وفاة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذت إيران، اليوم السبت، حكمي إعدام بحق رجلين، بتهمة قتل عنصر أمن في أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وجاء على الموقع أن «محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان (أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني)، أُعدما هذا الصباح»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، فيما أفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر.

الإعدام لـ14 شخصا

وفي 3 يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 نوفمبر في كرج في غرب طهران.

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منذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات، حسب إحصائية لوكالة «فرانس برس»، مبنية على معلومات رسمية، ومن بين هؤلاء نُفذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ست أشخاص محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

ويؤكد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.