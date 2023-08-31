النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في «مناطق العمليات» العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر، مساء الخميس، تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في «مناطق العمليات» العسكرية بسبب «الوضع الأمني الحالي».

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية «نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا». ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار، وفق وكالة «فرانس برس».