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وفاة 4 مهاجرين في غرق مركب قبالة اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 11:44 صباحا
وفاة 4 مهاجرين في غرق مركب قبالة اليونان
مروحية إنقاذ فوق البحر قرب قارب مطاطي يعتقد أنه استخدم من قبل مهاجرين في ليسبوس، 7 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أعلن خفر السواحل اليوناني، الإثنين، وفاة أربعة مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما جرى إنقاذ 18 آخرين.

وأنقذت دورية تابعة لخفر السواحل 22 شخصا في بحر أيجه، لكن أربعة منهم كانوا متوفين، وفق ما جاء في بيان مقتضب نقلته وكالة «فرانس برس».

وجرى نقل الناجين إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا، فيما لم ترد تفاصيل بشأن جنسيات من جرى إنقاذهم أو حالتهم.

غرق 600 شخص قبالة ليبيا
وفي يونيو الماضي، شهدت اليونان حادثا مأساويا لغرق مركب صيد مكتظ يقل نحو 750 مهاجرا.

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وبينما جرى إنقاذ مئة منهم، إلا أنه يُعتقد بأن نحو 600 شخص غرقوا، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات اليونانية.

دخل آلاف المهاجرين معظمهم من سورية وأفغانستان وباكستان إلى اليونان في السنوات الأخيرة قادمين من الحدود البحرية والبرية مع تركيا، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكثّفت اليونان التي تتبع -سياسة صارمة حيال الهجرة- دورياتها في بحر أيجه بين اليونان وتركيا بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس».

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