  • Alwasat News
Atwasat

30 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا قادمين من ليبيا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 07:36 مساء
30 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا قادمين من ليبيا خلال 2023
قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 89 ألفًا و158 مهاجرًا غير شرعي إلى إيطاليا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 115.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات، التي نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية اليوم الأربعاء، إلى أن غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو الماضي قادمين من تونس، بواقع 54 ألفًا و693 مهاجرًا غير شرعي، ما يعادل 61.34% من إجمالي المهاجرين، تليها ليبيا بـ 30 ألفًا و75 مهاجرًا، تمثل 33.7% من العدد الإجمالي.

أكثر من 10 آلاف قاصر من دون ذويهم وصلوا إيطاليا خلال 2023
وأظهرت البيانات أيضًا تزايد عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، بما يعادل 10 آلاف و285 قاصرًا، بزيادة قدرها 83.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022 التي سجلت 5605 قصَّر.

- «فرانس برس» ترصد «مافيا» تهريب المهاجرين من سورية إلى أوروبا عبر ليبيا
- مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية
- أكثر من 30 مفقودا إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا

وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة؛ حيث وصل منها 4 آلاف و3 مهاجرين من عمليات الوصول المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيات المعلن عنها من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.

وقال 11 ألفا و315 شخصًا إنهم يحملون جنسية غينيا وقت وصولهم إلى إيطاليا، في حين أبلغ 11 ألفًا و287 شخصًا أنهم قدموا من ساحل العاج، تليها مصر بـ7795 مهاجرًا وتونس بـ6761 وبنغلاديش بـ6729 وباكستان بـ6161 مهاجرًا.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن 2561 عادوا مرة أخرى إلى وطنهم، بزيادة قدرها 28.05% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات

وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات

أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات
السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا
«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية

«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
إتلاف كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة الموردة إلى ميناء الخمس
إتلاف كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة الموردة إلى ميناء الخمس
استحداث جناح للأطفال الخدج في قسم الحواضن بمركز سبها الطبي
استحداث جناح للأطفال الخدج في قسم الحواضن بمركز سبها الطبي
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
على خلفية الجدل حول مينائها.. وفد حكومي يلتقي «بلدي الخمس» وأعيان المدينة
على خلفية الجدل حول مينائها.. وفد حكومي يلتقي «بلدي الخمس» ......
«جمرك مصراتة» يحذر من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية
«جمرك مصراتة» يحذر من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية...
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة ......
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية...
المزيد