30 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا قادمين من ليبيا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 89 ألفًا و158 مهاجرًا غير شرعي إلى إيطاليا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 115.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات، التي نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية اليوم الأربعاء، إلى أن غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو الماضي قادمين من تونس، بواقع 54 ألفًا و693 مهاجرًا غير شرعي، ما يعادل 61.34% من إجمالي المهاجرين، تليها ليبيا بـ 30 ألفًا و75 مهاجرًا، تمثل 33.7% من العدد الإجمالي.

أكثر من 10 آلاف قاصر من دون ذويهم وصلوا إيطاليا خلال 2023

وأظهرت البيانات أيضًا تزايد عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، بما يعادل 10 آلاف و285 قاصرًا، بزيادة قدرها 83.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022 التي سجلت 5605 قصَّر.

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وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة؛ حيث وصل منها 4 آلاف و3 مهاجرين من عمليات الوصول المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيات المعلن عنها من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.

وقال 11 ألفا و315 شخصًا إنهم يحملون جنسية غينيا وقت وصولهم إلى إيطاليا، في حين أبلغ 11 ألفًا و287 شخصًا أنهم قدموا من ساحل العاج، تليها مصر بـ7795 مهاجرًا وتونس بـ6761 وبنغلاديش بـ6729 وباكستان بـ6161 مهاجرًا.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن 2561 عادوا مرة أخرى إلى وطنهم، بزيادة قدرها 28.05% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.