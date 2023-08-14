مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي خمسة مهاجرين مصرعهم واعتبر سبعة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، بحسب ما أفاد ناطق باسم محكمة صفاقس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي أنه كان «على متن القارب 35 مجتازًا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل. وقد تمت نجدة 23 شخصًا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص مفقودين»، بحسب «فرانس برس».

طفل وامرأتان من بين الضحايا

وفتحت المحكمة بحثًا تحقيقيًّا «ضد أحد الأشخاص وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة»، بحسب الناطق . ومن بين الضحايا طفل وامرأتان وغرق القارب بعد نحو ساعة من إبحاره من سواحل صفاقس، وفقا للمصمودي.

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وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.