  • Alwasat News
Atwasat

لها علاقة بتونس.. إيطاليا تحذر من قوارب «الصيد المزيفة» التي تغادر من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 21 أغسطس 2023, 08:03 مساء
لها علاقة بتونس.. إيطاليا تحذر من قوارب «الصيد المزيفة» التي تغادر من ليبيا
قارب خشبي يقل مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أرجع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تحديات السلطات التونسية في جهود مواجهة قوارب المهاجرين إلى مشكلتين، أولاهما «قوارب الصّيد المزيفة التي تغادر من ليبيا».

واعتبر تاياني أن هذه القوارب التي تحمل مهاجرين يقودها تجار البشر تغادر السواحل الليبية لتصل إلى صفاقس (تونس)، مضيفًا أن «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط»، حسبما ذكر في مقابلة مع «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية اليوم الإثنين.

وأبلغت السلطات التونسية التي قال ممثل الدبلوماسية الإيطالية إنهم «يفعلون ما بوسعهم»، روما أنها استولت على 4 قوارب جاهزة للمغادرة في صفاقس بها أسلحة وأموال.

وقال تاياني إن المشكلة الثانية مرتبطة بصعوبة تدخل التونسيين؛ بسبب نقص الوسائل، مضيفًا «هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة، لكنها لا تستطيع وقف التدفق».

- «فرونتكس»: 115% زيادة في أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا في 2023
- لحل مشكلة الهجرة.. الاتحاد التونسي للشغل يقترح اتفاقاً ثلاثياً مع ليبيا والجزائر

وفي رأي وزير الخارجية الإيطالي، فإن أزمة الهجرة ليست مشكلة إيطالية فقط؛ إذ يتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومة روما، ولكن أيضًا الأزمات الجديدة، حيث «لا يزال طريق البلقان مهزومًا، والدفعة من القارة الأفريقية هائلة أيضًا بسبب أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانستان، وباكستان، والسودان، وساحل العاج، وغينيا، وبوركينا فاسو، واليوم أيضًا في النيجر التي كانت بلدًا ملتزمًا باحتواء الهجرة الجماعية» يختم وزير الخارجية.

تاياني يطالب باستراتيجية أوروبية لحل مشكلة الهجرة
وأكد أنطونيو تاياني، الخميس الماضي في مهرجان فيرسيليانا، أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة دون استراتيجية أوروبية، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارًا في عهد القذافي، وأنه «كان أفضل من الذين وصلوا فيما بعد»، متابعًا: «إنّها حقائق معقدة للغاية».

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قفزة بنسبة 115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، انطلقوا من شمال أفريقيا، لا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعارًا أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما
«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»
«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث

«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العبيدي يبحث مع السفير التركي تطورات العملية السياسية في ليبيا
العبيدي يبحث مع السفير التركي تطورات العملية السياسية في ليبيا
تكالة: توحيد «المركزي» يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
تكالة: توحيد «المركزي» يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
استئصال ورم «ميكسوما» النادر من قلب مريضة في طرابلس
استئصال ورم «ميكسوما» النادر من قلب مريضة في طرابلس
باتيلي يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي غدًا
باتيلي يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي غدًا
الدبيبة يدعو الكبير إلى زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي
الدبيبة يدعو الكبير إلى زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
شاهد في «هنا ليبيا»: فرض إجراءات صحية على العمالة الوافدة بطبرق
شاهد في «هنا ليبيا»: فرض إجراءات صحية على العمالة الوافدة ......
منبر المرأة الليبية يرحب بمراسلات أممية بشأن عمليات الإخلاء والهدم القسرية في بنغازي
منبر المرأة الليبية يرحب بمراسلات أممية بشأن عمليات الإخلاء ......
لها علاقة بتونس.. إيطاليا تحذر من قوارب «الصيد المزيفة» التي تغادر من ليبيا
لها علاقة بتونس.. إيطاليا تحذر من قوارب «الصيد المزيفة» التي......
الدبيبة يدعو الكبير إلى زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي
الدبيبة يدعو الكبير إلى زيادة الإفصاح والشفافية في ملف ......
باتيلي يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي غدًا
باتيلي يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي غدًا...
المزيد