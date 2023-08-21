لها علاقة بتونس.. إيطاليا تحذر من قوارب «الصيد المزيفة» التي تغادر من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أرجع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تحديات السلطات التونسية في جهود مواجهة قوارب المهاجرين إلى مشكلتين، أولاهما «قوارب الصّيد المزيفة التي تغادر من ليبيا».

واعتبر تاياني أن هذه القوارب التي تحمل مهاجرين يقودها تجار البشر تغادر السواحل الليبية لتصل إلى صفاقس (تونس)، مضيفًا أن «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط»، حسبما ذكر في مقابلة مع «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية اليوم الإثنين.

وأبلغت السلطات التونسية التي قال ممثل الدبلوماسية الإيطالية إنهم «يفعلون ما بوسعهم»، روما أنها استولت على 4 قوارب جاهزة للمغادرة في صفاقس بها أسلحة وأموال.

وقال تاياني إن المشكلة الثانية مرتبطة بصعوبة تدخل التونسيين؛ بسبب نقص الوسائل، مضيفًا «هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة، لكنها لا تستطيع وقف التدفق».

- «فرونتكس»: 115% زيادة في أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا في 2023

- لحل مشكلة الهجرة.. الاتحاد التونسي للشغل يقترح اتفاقاً ثلاثياً مع ليبيا والجزائر

وفي رأي وزير الخارجية الإيطالي، فإن أزمة الهجرة ليست مشكلة إيطالية فقط؛ إذ يتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومة روما، ولكن أيضًا الأزمات الجديدة، حيث «لا يزال طريق البلقان مهزومًا، والدفعة من القارة الأفريقية هائلة أيضًا بسبب أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانستان، وباكستان، والسودان، وساحل العاج، وغينيا، وبوركينا فاسو، واليوم أيضًا في النيجر التي كانت بلدًا ملتزمًا باحتواء الهجرة الجماعية» يختم وزير الخارجية.

تاياني يطالب باستراتيجية أوروبية لحل مشكلة الهجرة

وأكد أنطونيو تاياني، الخميس الماضي في مهرجان فيرسيليانا، أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة دون استراتيجية أوروبية، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارًا في عهد القذافي، وأنه «كان أفضل من الذين وصلوا فيما بعد»، متابعًا: «إنّها حقائق معقدة للغاية».

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قفزة بنسبة 115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، انطلقوا من شمال أفريقيا، لا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعارًا أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.