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جريدة مالطية: سفينة ليبية تطلق النار على قارب يقل مهاجرين قبالة مالطا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 19 أغسطس 2023, 10:07 صباحا
جريدة مالطية: سفينة ليبية تطلق النار على قارب يقل مهاجرين قبالة مالطا
قارب خشبي يقل مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت سفينة تحمل العلم الليبي النار باتجاه قارب يحمل 110 مهاجرين في البحر المتوسط، مساء أمس الجمعة.

ونقلت جريدة «تايمز أوف مالطا» عن منظمة «ألارم فون» (Alarm Phone) غير الحكومية، أن الحادث وقع داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، غرب جزيرة كريت اليونانية، مضيفة في تغريدة على منصة «إكس» أن «مجموعة ألارم فون أبلغت أنها تعرضت للتهديد وإطلاق النار من سفينة غير معروفة تحمل العلم الليبي».

وقال ناطق باسم «ألارم فون»، المعنية بمساعدة منظمات الإغاثة في إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط، إن القارب المطاطي يحمل 110 أشخاص انطلق من لبنان، من منطقة حدودية قريبة من سورية، وأضاف: «هناك ما يقرب من 40 طفلا على متن القارب، غادروا جميعا من لبنان في محاولة للوصول إلى إيطاليا».

وتابع: «ذكر المهاجرون أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل سفينة ليبية. من الواضح أن شخصا أصيب نتيجة ذلك»، مشيرا إلى أن القارب طلب المساعدة أكثر من مرة لكن دون استجابة.

كما أشار إلى أن المنظمة، تواصلت مع أفراد كانوا على متن القارب، كما تواصلت مع السلطات المالطية واليونانية.

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وفي مارس الماضي، نشرت منظمات غير حكومية دولية صورا لخفر السواحل الليبي يطلق النار باتجاه قارب يقل 80 مهاجرا، بعد دقائق من إطلاق طلقات تحذيرية قرب سفينة للإنقاذ في المياه الدولية.

وفي العام 2021، أجرت البحرية الليبية تحقيقا بعد كشف مقاطع مصورة تظهر سفينة تابعة لخفر السواحل تفتح النار باتجاه مركب خشبي صغير يقل مهاجرين في البحر المتوسط، والمقاطع المصورة التقطتها منظمة «سي ووتش» الدولية، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

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