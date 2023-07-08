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المفوضية الأوروبية: مجموعات إجرامية «اخترقت» خفر السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 08 يوليو 2023, 02:17 مساء
المفوضية الأوروبية: مجموعات إجرامية «اخترقت» خفر السواحل الليبي
قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدثت المفوضية الأوروبية عن وجود دلائل واضحة على أن قوات خفر السواحل الليبي «مخترقة من قِبل تشكيلات إجرامية».

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة، إيلفا جوهانسون، في كلمة أمام نواب من الاتحاد الأوروبي: «يجب القول إن هناك بعض بلدان المعبر أصعب من غيرها مثل ليبيا، حيث نملك دلائل واضحة على أن مجموعات إجرامية اخترقت قوات خفر السواحل».

وأضافت: «بالتأكيد هذه ليست مهمة سهلة. ولا يكفي العمل مع تلك البلدان فقط مثل ليبيا. علينا أيضا العمل مع بلدان المنشأ من حيث ينطلق المهاجرون في المقام الأول»، كما نقل موقع «إي يو أوبزرفر» الأوروبي، أمس الجمعة.

المقوضية تقر بجدوى مساعداتها لخفر السواحل الليبي
يأتي ذلك بعد أيام من تسليم المفوضية الأوروبية والسلطات الإيطالية زوارق دورية جديدة لخفر السواحل الليبي. ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية ذاتها قد أقرت بأن المساعدات المالية المقدمة إلى خفر السواحل الليبي قد أتت ثمارها. وأكدت، في بيان نشرته أواخر يونيو الماضي، إنقاذ 88 ألف مهاجر خلال الفترة بين 2017 - 2021.

وأوضحت كذلك أن «الصندوق الائتماني لأفريقيا يولي اهتمامًا خاصًا لحماية ومساعدة المهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم، وبناء قدرتهم على الصمود»، إذ عاد 52800 مهاجر طواعية إلى بلدانهم الأصلية، وتلقى 355 ألف شخص مواد غير غذائية ومستلزمات النظافة، واستفاد 4 ملايين شخص من تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، و70 ألف طفل من التعليم النظامي وغير النظامي.

دعم أوروبي مستمر لخفر السواحل
ويندرج هذا الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي في إطار برامج «الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا». وجاء التمويل الأخير كجزء من برامج «الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي».

فمنذ عامين، خصصت المفوضية الأوروبية 10 ملايين يورو، لتمويل ودعم إدارة الحدود في ليبيا. وبعدها، جرى تخصيص 45 مليون يورو إضافية، للمساعدة في إدارة الحدود الليبية والتونسية.

في هذا الشأن، قالت مديرة في النيابة بالجوار الجنوبي وتركيا وشؤون المهاجرين واللاجئين وبمشاكل الأمن بالاتحاد الأوروبي، هنريك تراوتمان: «هذا التمويل يخصص لتدريب السلطات الليبية المسؤولة عن إدارة الحدود البحرية، وكذلك أنشطة مركز تنسيق الإنقاذ البحري»، مضيفة: «ننفذ أنشطتنا في سياق تحليل سليم، لحساسية الصراع».

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
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100 مليون يورو دعما لخفر السواحل الليبي
من جهتها، قدرت الباحثة في منظمة «ARCI» غير الحكومية الإيطالية، جيورجيا جانا بينتوس، أن خفر السواحل الليبي حصل على 100 مليون يورو مجمعة من السلطات الأوروبية والإيطالية.

وقالت: «حتى يومنا هذا، غالبية الأموال المخصصة لبرامج الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لا يمكن تعقبها من قِبل العامة، ولا نعلم كيف جرى تنفيذ مراقبة وتقييم حقوق الإنسان، ووفق أي معايير».

في العام 2019، استعانت المفوضية الأوروبية بمتعاقد خارجي، لضمان التزام المشروعات التي يجري تمويلها في ليبيا بمبدأ «عدم إلحاق الضرر». لكن حتى الآن، لم يسجل المتعاقد انتهاكات مباشرة لـ«عدم إلحاق الضرر» فيما يتعلق بتكاليف البرامج الأوروبية في ليبيا، حسب «إي يو أوبزرفر».

120 ألف مهاجر أعادتهم ليبيا منذ 2017
ويُقدّر عدد اللاجئين الذين اعترضهم خفر السواحل وجرت إعادتهم إلى ليبيا بنحو 120 ألف مهاجر منذ العام 2017. ولفت موقع «إي يو أوبزرفر» إلى «لجوء القوات الليبية إلى أساليب، بعضها عدائي، في اعتراض المهاجرين، حيث جرى تسجيل إطلاق نار قرب قوارب المهاجرين».

بينما كشف تقرير للأمم المتحدة، صدر بداية العام الجاري، تعاونا بين خفر السواحل وشبكات الاتجار في البشر، وربطا بين القوات الليبية وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المهاجرين.

وسبق واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية الاتحاد الأوروبي بالـ«تواطؤ» حيال الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا دون الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، داعية إياه إلى تعليق التعاون مع السلطات الليبية والتوقف عن «دعم الميليشيات المعتدية» و«إنشاء مسارات آمنة وقانونية للهجرة».

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