الطرابلسي: ترحيل المهاجرين المضبوطين بالحدود الليبية – التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي عن ترحيل المهاجرين الذين جرى ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال عملية ترحيل طوعي لعدد من المهاجرين.

الطرابلسي: ترحيل 332 مهاجرًا قريبًا

وأشار الطرابلسي إلى ترحيل عدد من المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم، منهم 294 شخصًا من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم، لافتًا إلى ترحيل 332 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وطالب الطرابلسي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بمساعدة الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة منهم، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة تبذل جهودًا كبيرًا لمكافحة هذه الظاهرة، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء.

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الطرابلسي: بعض المهاجرين مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة

وقال إن ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية، وهي دولة عبور وليست مقصدًا للمهاجرين، منوها إلى أن هناك عددًا من المهاجرين مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة؛ ما يشكل خطرًا على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.

وتحدث عن تقليص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة خلال صيف هذا العام؛ حيث أطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة منذ مدة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلي القضاء، وسيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة.