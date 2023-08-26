روسيا: العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران لن تخضع للضغوط الجيوسياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية؛ حيث جاء ذلك التصريح في أعقاب تقرير أفاد بأن واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع الطائرات المسيرة لموسكو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله يوم السبت «لا توجد تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر... نحن دولتان مستقلتان ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة والتابعين لها» بحسب «رويترز».

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في وقت سابق هذا الشهر، نقلًا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات، أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا.

إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها سبق وأن قالت إن هذه الطائرات أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ونفت موسكو استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

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ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي قوله «لم يتم إلغاء أي من الصفقات (المتعلقة بالطائرات المسيرة) التي أبرمناها... مع دول أخرى، مثل روسيا». وأضاف طلايي أن عددًا من «الدول الغربية والأوروبية ‭‭‭»‬‬‬ مهتم بالحصول على طائرات إيرانية مسيرة، دون أن يذكر تلك الدول بالاسم.

وبدأت روسيا في استخدام طائرات شاهد المسيرة إيرانية الصنع في شن هجمات في عمق أوكرانيا العام الماضي. ولا تحتاج مثل هذه الطائرات أي مدرج للإقلاع وتنفجر عند وصولها لأهدافها. وقال مسؤول بالبيت الأبيض في يونيو إن إيران نقلت عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا منذ أغسطس 2022.