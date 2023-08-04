  • Alwasat News
Atwasat

وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 10:15 صباحا
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 21 أغسطس 2021.(أ ف ب)
alwasat radio

يزور وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليابان، الأحد، ويلتقي بنظيره الياباني ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بحسب محطة تلفزيون «تي.بي.إس».

وقالت المحطة، الجمعة، نقلاً عن عدة مسؤولين حكوميين لم تحدد هويتهم، إن اليابان ستطلب من إيران وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا خلال زيارة عبد اللهيان إلى طوكيو، بحسب وكالة «رويترز».

زيادة الضغط على إيران
والإثنين، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، استعداد بلاده لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المفاوضات معها «لا تقوم على أساس الثقة».

- «لا نثق بأميركا».. إيران تبدي استعدادها لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي

جاء ذلك رداً على سؤال تطرق إلى تقرير نشرته صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية تضمن تسريباً صوتياً منسوباً للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيه إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بهدف زيادة الضغط على إيران في عدد من القضايا الأخرى»، منها «برنامج الصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية»، بحسب «الشرق».

وطالب كنعاني في مؤتمر صحفي، الإدارة الأميركية بـ«توضيح» ما قاله مالي، مشدداً على أن إيران «تتابع مفاوضات رفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية، ومن أجل نيل حقوقها المشروعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً

بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين

«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين
ديوان المحاسبة ينفي زوال صفة رئيسه خالد شكشك

ديوان المحاسبة ينفي زوال صفة رئيسه خالد شكشك
في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية ...
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على قاعدة في البحر الأسود
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على قاعدة في البحر الأسود
وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر من دون لقاء قائد الانقلابيين
وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر من دون لقاء قائد الانقلابيين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي ...
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
بولندا توقف مواطنا بيلاروسيا يشتبه في أنه تجسس لحساب روسيا
بولندا توقف مواطنا بيلاروسيا يشتبه في أنه تجسس لحساب روسيا...
إثيوبيا تعلن «حالة طوارئ» إثر مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة
إثيوبيا تعلن «حالة طوارئ» إثر مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة...
وزير الدفاع الروسي يزور القوات المشاركة في الصراع الأوكراني
وزير الدفاع الروسي يزور القوات المشاركة في الصراع الأوكراني...
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد...
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على ......
المزيد