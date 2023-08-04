وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليابان، الأحد، ويلتقي بنظيره الياباني ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بحسب محطة تلفزيون «تي.بي.إس».

وقالت المحطة، الجمعة، نقلاً عن عدة مسؤولين حكوميين لم تحدد هويتهم، إن اليابان ستطلب من إيران وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا خلال زيارة عبد اللهيان إلى طوكيو، بحسب وكالة «رويترز».

زيادة الضغط على إيران

والإثنين، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، استعداد بلاده لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المفاوضات معها «لا تقوم على أساس الثقة».

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جاء ذلك رداً على سؤال تطرق إلى تقرير نشرته صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية تضمن تسريباً صوتياً منسوباً للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيه إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بهدف زيادة الضغط على إيران في عدد من القضايا الأخرى»، منها «برنامج الصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية»، بحسب «الشرق».

وطالب كنعاني في مؤتمر صحفي، الإدارة الأميركية بـ«توضيح» ما قاله مالي، مشدداً على أن إيران «تتابع مفاوضات رفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية، ومن أجل نيل حقوقها المشروعة».