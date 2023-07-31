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«لا نثق بأميركا».. إيران تبدي استعدادها لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 02:23 مساء
«لا نثق بأميركا».. إيران تبدي استعدادها لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، 3 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المفاوضات معها «لا تقوم على أساس الثقة».

جاء ذلك رداً على سؤال تطرق إلى تقرير نشرته صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية تضمن تسريباً صوتياً منسوباً للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيه إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بهدف زيادة الضغط على إيران في عدد من القضايا الأخرى»، منها «برنامج الصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية»، بحسب «الشرق».

وطالب كنعاني في مؤتمر صحفي، الإدارة الأميركية بـ«توضيح» ما قاله مالي، مشدداً على أن إيران «تتابع مفاوضات رفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية، ومن أجل نيل حقوقها المشروعة».

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أشار إلى أن «التفاوض مع أميركا لا يقوم على أساس الثقة»، مؤكداً أن «المصالح الوطنية لإيران خط أحمر»، معرباً عن «استعداد بلاده لمتابعة المحادثات وتلخيصها»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن «استمرار المفاوضات لرفع العقوبات لا يستند إلى ثقة إيران في أميركا»، مضيفاً أنه «كان من المفترض أن يجري توقيع خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، كما كان من الممكن أن تكون نتيجة التزام واشنطن بهذه الخطة أساساً نسبياً للثقة، لكنها لم تخلق نفس الثقة النسبية لإيران».

«سوء التعامل المحتمل مع معلومات سرية»
ودعا المسؤول الإيراني «جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة إلى العودة لخطة العمل المشترك الشاملة بمسؤولية وبجدية أكبر».

وعلقت الإدارة الأميركية التصريح الأمني لروبرت مالي في وقت سابق من العام الحالي، وسط تحقيق من وزارة الخارجية التي منحته إجازة غير مدفوعة، في قضية «سوء التعامل المحتمل مع معلومات سرية».

وعُين مالي بعد مدة قصيرة من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في 2021، واضطلع بمهمة محاولة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015، بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وكانت طهران قلصت بموجب اتفاق 2015 برنامجها النووي وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، في مقابل تخفيف واسع للعقوبات، في حين تنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الجاري إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الاتفاق، أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر عن طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي للإفراج عن بعض المواطنين الأميركيين المعتقلين لدى طهران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج، بحسب وكالة «رويترز».

لا «شروط جديدة» للعودة للاتفاق النووي
من جهته، رهن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، مسألة الاتفاق مع إيران بضرورة الوفاء بأهداف الولايات المتحدة الأمنية ومصالحها، مشدداً على ضرورة «اتخاذ طهران بعض الإجراءات لتهدئة التوترات وليس تصعيدها».

ونفى الوزير الأميركي في تصريحات لشبكة «CNN» أن تكون واشنطن قد طلبت إضافة «شروط جديدة» للعودة للاتفاق النووي، لكنه قال: «إن ما نحاول القيام به هو العودة إلى الاتفاقية السابقة مع بعض التعديلات البسيطة، فالاتفاق كان على الطاولة، ولكن إيران إما لم تستطع الموافقة عليه أو أنها لم ترغب في ذلك».

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