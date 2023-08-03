قائد الانقلاب في النيجر يرفض العقوبات.. وإجلاء جزئي لطاقم السفارة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني «رفض كل العقوبات» التي فرضتها دول غرب أفريقيا المجاورة على النيجر و«رفض الخضوع لأي تهديد».

وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز أمس الأربعاء، عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، إن «المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أيا يكن مصدره»، مضيفا «نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر»، حسب وكالة «فرانس برس».

إجلاء جزئي لطاقم السفارة الأميركية

وأمس، أمرت الولايات المتحدة بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

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وقالت وزارة الخارجية في تحديث سفر بشأن النيجر نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها أمرت «نتيجة لهذا التطور... بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة» مع عائلاتهم، وفق الوكالة الفرنسية.