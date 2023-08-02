انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع لـ«إيكواس» في أبوجا

القاهرة - بوابة الوسط

تتسارع التطورات في النيجر عقب إعلان قوات «الدفاع والأمن» الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، إذ بدأت الدول الأوروبية إجلاء رعاياها، مع تأكيد بعضهم تأييد الحل الدبلوماسي.

وبداية من أمس الثلاثاء، حطت طائرتان في باريس والثالثة في روما، إذ نقلت رعايا أجانب، مواطنين وعسكريين، جرى إجلاؤهم من النيجر، مع سعي فرنسا لإنجاز عمليات الإجلاء الأربعاء، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وفيما يعكس قلق دول الجوار، ومضيّها في احتمال التدخل عسكريا، يعقد رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعا في العاصمة النيجيرية أبوجا بدءا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة. ويتوقع أن يصل النيجر، الأربعاء، وفد تلك المجموعة، برئاسة الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر، وفق مسؤولة في«إيكواس» ومسؤول عسكري في نيامي.

مهلة أسبوع للانقلابيين

وأمهلت «إيكواس»، التي يتولى الرئيس النيجيري بولا تينبو رئاستها حاليا، الانقلابيين أسبوعا، حتى الأحد، لإعادة السلطة إلى بازوم الذي أطاح به انقلاب في 26 يوليو. كما فرضت المجموعة عقوبات اقتصادية، ولم تستبعد اللجوء إلى القوة كمؤشر لزيادة الضغط على منفذي الانقلاب.

وقال قائد الجيش النيجيري كريستوفر موسى في تصريحات إذاعية الإثنين الماضي: «نحن ندافع عن الديمقراطية، ويجب أن يستمر ذلك. نحن جاهزون، وما إن نتلقى أمر التدخل سنقوم بذلك».

في ظل هذا الترقب، بدأت عمليات إجلاء رعايا أجانب من العاصمة نيامي، إذ أعلنت إيطاليا وصول نحو 100 شخص روما صباح اليوم الأربعاء، بينهم إيطاليون، بعدما أجلتهم السلطات، لأسباب أمنية، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو، حطت في مدرج مطار «شيامبينو»، منهم 36 إيطاليا و21 أمريكيا. بينما يناهز عدد الإيطاليين في النيجر 500 شخص، حسب وكالة «أسنا».

باريس تأمل إجلاء 600 من رعاياها

كما استقبلت باريس طائرتين بدءا من ليل الثلاثاء، وتأمل أن تنجز اليوم إجلاء نحو 600 من رعاياها يرغبون في المغادرة من أصل نحو 1200 يقيمون في النيجر، حيث نقلت الطائرة الأولى 262 شخصا، بينهم 12 رضيعا، غالبيتهم من الفرنسيين، بالإضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين، وآخرين من لبنان ونيجيريا والبرتغال وبلجيكا وإثيوبيا. أما الثانية فوصلت عند الرابعة والنصف فجرا، وعلى متنها 234 راكبا، وفق الخارجية الفرنسية.

وخصصت باريس طائرتين آخريين للإجلاء، وصلت إحداهما نيامي، وما زالت الثانية في طريقها إليها، وفق المصدر نفسه إلى وكالة «فرانس برس». وتعد هذه أول عملية إجلاء واسعة النطاق تقوم بها باريس في منطقة الساحل، حيث تزايدت الانقلابات منذ العام 2020.

إغلاق المجال الجوي

برّرت باريس قرار الإجلاء بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتها، الأحد، وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعاياها مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصّة

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن إجلاء الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر، المقدر عددهم بنحو 1500 عسكري، «ليس على جدول الأعمال»، حسب تعبيرها.

في حين نصحت ألمانيا رعاياها في العاصمة بالمغادرة، وأكد البيت الأبيض أنه لم يتخذ قرارا بالإجلاء بعد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الثلاثاء، إن واشنطن «على علم بالتأكيد بجهود تبذلها فرنسا ودول أوروبية أخرى، لإجلاء مواطنيها».

وشدد على عدم وجود مؤشرات «تفيد بوجود تهديدات مباشرة للمواطنين الأميركيين أو لمنشآتنا. لذا نحن لم نغيّر موقفنا فيما يتعلق بوجودنا في النيجر بالوقت الراهن».

ويتمركز في النيجر نحو ألف جندي أميركي، كانوا يؤازرون «بازوم» في مواجهة عمليات جهادية في بلاده. وقال كيربي إن البيت الأبيض لا يزال يعتبر أن هناك «نافذة» مفتوحة للدبلوماسية، لحل الأزمة في النيجر. وأشار إلى أن الولايات المتحدة «تراقب الأمور على مدار الساعة».

إعلان حرب

يبدو أن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة بازوم، هي الهدف الرئيسي للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر، بعدما أطاحوا بالرئيس منتصف الأسبوع الماضي. وقد اتهمها الانقلابيون بالسعي إلى التدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نفته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الانقلابيين بالرد «فورا وبحزم» على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.

بينما شجبت حركة «إم 62»، التي بادرت الى تنظيم تظاهرة داعمة للانقلابيين، الثلاثاء، عمليات الإجلاء التي تنظمها فرنسا، داعية الى تعليق عمل بعض وسائل الإعلام المرتبطة بها، والتجمع «سلميا كل يوم» قرب مطار نيامي إلى حين «رحيل القوات الأجنبية بشكل نهائي».

وفي مؤشر إلى التوتر الإقليمي، حذرت السلطات في كل من واغادوغو وباماكو، الإثنين في بيان مشترك، من أن أي تدخل عسكري في النيجر، لإعادة بازوم إلى الحكم، سيكون بمنزلة «إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي».

بيان من مالي وبوركينا لرفض العقوبات

وأكد البلدان (بوركينا فاسو ومالي)، في بيان مشترك، رفضهما «تطبيق العقوبات غير القانونية وغير المشروعة واللاإنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية»، التي اتخذتها الأحد جماعة دول غرب أفريقيا.

واتخذت هذه الاجراءات الاقتصادية في أعقاب قمة استثنائية لـ«إيكواس»، التي تعد النيجر عضوا فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، عقدت الأحد في أبوجا برعاية الرئيس تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع يوليو. وطُلب، في ختام القمة، «الإفراج الفوري عن بازوم، والعودة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر».

دولة اليورانيوم تعاني الفقر

وتعدّ النيجر من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم، التي توفّر ربع إمدادات الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنه «لا خطر» على إمدادات التكتل من اليورانيوم بعد الانقلاب في النيجر بسبب المخزونات الموجودة بالفعل.

وباتت النيجر، التي تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلابا منذ عام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.