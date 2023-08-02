  • Alwasat News
Atwasat

قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 11:24 مساء
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني مع عدد من قادة الإنقلاب في نيامي. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء أنه لا يوجد «أي سبب موضوعي» يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، في حين تتواصل عمليات إجلاء تجريها باريس لمئات من مواطنيها والرعايا الأوروبيين.

وقال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، إن الرعايا الفرنسيين «لم يتعرّضوا أبدا لأدنى تهديد» و«ما من سبب موضوعي» يستدعي مغادرتهم البلاد.

فرنسا تجلي المئات من رعاياها من نيامي
وأقلعت أمس طائرة أولى تقل فرنسيين من نيامي نحو مطار رواسي شارل ديغول في باريس، وذلك بعد بضعة أيام من الانقلاب في النيجر.

وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» بوجود «262 شخصًا على متن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، بينهم 12 رضيعًا»، مضيفة أن «الغالبية الكبرى من الركاب من مواطنينا»، إضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت ثلاث طائرات فرنسا متجهة إلى النيجر، لإجلاء مدنيين فرنسيين وأوروبيين بعد انقلاب الأسبوع الماضي، بينما حذرت بوركينا فاسو ومالي اللتان يحكمهما الجيش أيضًا من أيّ تدخل مسلح خارجي في البلاد.

انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع لـ«إيكواس» في أبوجا
حكومة الدبيبة تدعو إلى التداول السلمي للسلطة في النيجر

وهذه المرة الأولى التي يجري فيها إجلاء ضخم للفرنسيين في منطقة الساحل حيث وقعت انقلابات أخرى في مالي وبوركينا فاسو منذ العام 2020.

وثمة حاليًا حوالي 600 فرنسي في النيجر. وسيجري الإجلاء على أساس طوعي وفي طائرات نقل عسكرية صغيرة غير مسلحة. ولم تحدّد باريس الثلاثاء عدد الذين اختاروا المغادرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق

المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 ...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. رؤساء أركان دول «إيكواس» يجتمعون من أجل النيجر
اليوم.. رؤساء أركان دول «إيكواس» يجتمعون من أجل النيجر
تايوان تحذر من «نتائج كارثية» لأي نزاع مع الصين
تايوان تحذر من «نتائج كارثية» لأي نزاع مع الصين
بوتين يطلب من إردوغان دعم تصدير الحبوب الروسية
بوتين يطلب من إردوغان دعم تصدير الحبوب الروسية
انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع لـ«إيكواس» في أبوجا
انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع لـ«إيكواس» ...
روسيا تدعو إلى حوار عاجل في النيجر لتفادي تدهور الوضع
روسيا تدعو إلى حوار عاجل في النيجر لتفادي تدهور الوضع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا ......
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
المزيد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة ......
إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن إطلاق نار
إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن إطلاق نار...
«رويترز»: أميركا تعتزم إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر
«رويترز»: أميركا تعتزم إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر...
روسيا تدعو إلى حوار عاجل في النيجر لتفادي تدهور الوضع
روسيا تدعو إلى حوار عاجل في النيجر لتفادي تدهور الوضع...
انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع لـ«إيكواس» في أبوجا
انقلاب النيجر.. الدول الأجنبية تُجلي رعاياها واجتماع ......
المزيد