مقتل طيار إثر تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل طيار روسي بسبب تحطم طائرته المقاتلة طراز «سو-25» خلال طلعة تدريبية في جنوب غرب روسيا، فوق بحر أزوف، وفق ما أفادت السلطات المحلية الإثنين.

وقال رومان بوبليك حاكم إقليم إييسكي بمنطقة كراسنودار حيث وقع الحادث، عبر تلغرام «أقدم تعازيّ إلى عائلة الرجل الذي قُتل بتحطم مقاتلة سو-25 خلال طلعة تدريبية»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن الحادث وقع قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 ت غ) قرب الساحل. وكان بوبليك قد أعلن بداية أن الطيار رمى بنفسه خارج الطائرة وعثرت عليه طواقم الإنقاذ.

طائرة تتجه نحو البحر

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية طائرة تتجه نحو البحر قبل أن تتحطم فيه، والطيار يقذف بنفسه من الطائرة بمظلة، على وقع صيحات مصطافين مذهولين. ولم تذكر وزارة الدفاع على الفور سبب الحادث.

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وكانت المنطقة القريبة من الأراضي المحتلة في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، قد شهدت تحطم طائرة عسكرية في أكتوبر 2022. وقُتل حينها 15 شخصاً إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز «سو-34» خلال طلعة تدريبية في مدينة ييسك.

واصطدمت الطائرة المليئة بالوقود بمبنى قبل أن تشتعل فيها النيران التي امتدت إلى المبنى.