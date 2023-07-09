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مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ لوس أنجلوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 09:08 صباحا
مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ لوس أنجلوس
حطام لطائرة المنكوبة (الإنترنت)
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قالت السلطات الأميركية، إن ستة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، عندما تحطمت طائرتهم واحترقت في منطقة مفتوحة قرب مطار على مشارف لوس أنجلوس، السبت.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان، إن الطائرة من طراز «سيسنا سي550» أقلعت من مدينة لاس فيجاس وتحطمت بالقرب من مطار (فرنش فالي) في مقاطعة ريفرسايد على بعد نحو 137 كيلومتراً جنوبي لوس أنجلوس حوالي الساعة 04:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق وكالة «رويترز».

الطائرة حاولت الهبوط
وذكر إليوت سيمبسون، وهو محقق طيران بمجلس سلامة النقل الوطني في إفادة صحفية، أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.

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وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 متراً تقريباً من مدرج مطار صغير، بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي بسبب أحوال جوية في المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية، مشيرا إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار.

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