  • Alwasat News
Atwasat

عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 08:23 مساء
عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023
مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش. (الإنترنت)
alwasat radio

رصدت وزارة الداخلية البريطانية عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها الوزارة التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير الشرعية الأحد.

وصلت يوم السبت الماضي فقط  سبعة مراكب تقل 374 شخصًا إلى الساحل البريطاني، وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها الحكومة البريطانية، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين عبر هذه القناة الخطرة منذ مطلع العام إلى 10139 شخصًا، بحسب «مونت كارلو الدولية».

 عودة عمليات العبور لتزداد بشكل حاد
مع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل مما لوحظ في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن بعد عدة أسابيع من الظروف الجوية غير المواتية، عادت عمليات العبور لتزداد بشكل حاد في الأيام الأخيرة بفضل تحسُّن الأحوال الجوية، بحيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى الساحل البريطاني بين العاشر والسابع عشر من يونيو.

-  فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
-  عملية إنقاذ لقارب يقل لاجئين تعرض لحادثة في قناة المانش

وعلى مدى العام 2022 بكامله، سُجّلت أكثر من 45 ألف حالة عبور وهو رقم قياسي. وتواصل حكومة المحافظين التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها منذ سنوات، تشديد سياستها في مواجهة تدفق المهاجرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد
بريطانيا: أوكرانيا تحرز تقدماً محدوداً في هجومها المضاد
إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً
إعصار في جنوب البرازيل يودي بحياة 11 شخصاً
استفتاء في مالي حول دستور جديد في أول اقتراع في ظل الحكم العسكري
استفتاء في مالي حول دستور جديد في أول اقتراع في ظل الحكم العسكري
اليونان تستعد لانتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ميتسوتاكيس
اليونان تستعد لانتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ميتسوتاكيس
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
المزيد
بنغلاديش: إطلاق سجين أعدم 26 من زملائه بتكليف رسمي.. أبدى مهارة باستخدام حبل المشنقة
بنغلاديش: إطلاق سجين أعدم 26 من زملائه بتكليف رسمي.. أبدى ......
عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023
عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023...
وزير خارجية الصين يزور واشنطن بعد محادثات «بناءة» مع بلينكن
وزير خارجية الصين يزور واشنطن بعد محادثات «بناءة» مع بلينكن...
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت ......
اليونان تستعد لانتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ميتسوتاكيس
اليونان تستعد لانتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ......
المزيد