عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت وزارة الداخلية البريطانية عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها الوزارة التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير الشرعية الأحد.

وصلت يوم السبت الماضي فقط سبعة مراكب تقل 374 شخصًا إلى الساحل البريطاني، وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها الحكومة البريطانية، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين عبر هذه القناة الخطرة منذ مطلع العام إلى 10139 شخصًا، بحسب «مونت كارلو الدولية».

عودة عمليات العبور لتزداد بشكل حاد

مع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل مما لوحظ في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن بعد عدة أسابيع من الظروف الجوية غير المواتية، عادت عمليات العبور لتزداد بشكل حاد في الأيام الأخيرة بفضل تحسُّن الأحوال الجوية، بحيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى الساحل البريطاني بين العاشر والسابع عشر من يونيو.

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وعلى مدى العام 2022 بكامله، سُجّلت أكثر من 45 ألف حالة عبور وهو رقم قياسي. وتواصل حكومة المحافظين التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها منذ سنوات، تشديد سياستها في مواجهة تدفق المهاجرين.