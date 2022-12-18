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فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 04:55 مساء
فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
ميناء دوفر بعد عملية بحث وإنقاذ كبيرة انطلقت في القنال. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الفرنسية أمس السبت أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجرا ليل الجمعة، خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.

وأضاف مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب واجه صعوبات قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه. كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في المنطقة نفسها قبل أن يجري نقلهم إلى ميناء بولوني، بحسب «فرانس برس».

بدوره أحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب. وقدم رجال خدمات الإنقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.

عبور المهاجرين من شمال فرنسا إلى بريطانيا
وهذا العام سجل عبور المهاجرين من شمال فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب رقمًا قياسيًا وصل إلى 40 ألفا، حيث يخاطر هؤلاء بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في ظل ظروف مناخية قاسية.

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ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء في غرق سفينة قبالة ميناء دوفر بجنوب بريطانيا. وجاءت هذه المأساة بعد نحو عام من مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في القناة في حادث آخر. وتحاول الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة للحد من الأعداد القياسية للمهاجرين عبر المانش، بما في ذلك منع هؤلاء الوافدين من تقديم طلبات لجوء.

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