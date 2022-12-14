عملية إنقاذ لقارب يقل لاجئين تعرض لحادثة في قناة المانش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن خفر السواحل البريطاني بدء عملية إنقاذ في قناة المانش الأربعاء تتعلق بـ«حادثة» تعرض لها «قارب صغير»، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى القوارب المتهالكة التي تقل مهاجرين إلى المملكة المتحدة.

وأشار خفر السواحل إلى أن عناصرها ينسقون حاليا لعملية بحث وإنقاذ استجابة لحادثة تتعلق بقارب صغير قبالة كينت جنوب شرق إنجلتر، حيث جرى تخصيص زوارق وفرق إنقاذ من عدة مدن في جنوب شرق إنجلترا ومروحيتين بريطانيتين و مروحية من البحرية الفرنسية، وفق «فرانس برس».

دوريات من البحرية الوطنية الفرنسية

ومن الجانب الفرنسي، ذكرت الإدارة البحرية للقناة وبحر الشمال أن دوريات من البحرية الوطنية جاءت أيضًا كتعزيزات. وأضاف خفر السواحل أن «سفينة صيد موجودة في المكان تساعد أيضا في عملية الإنقاذ».

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منذ بداية العام، قام حوالي 45 ألف شخص بعبور هذه القناة، مقارنة بنحو 30 ألف في العام الماضي.