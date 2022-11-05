إيطاليا ستسمح لسفينة مهاجرين بالرسو لإجراء فحوص طبية

القاهرة - بوابة الوسط

ستسمح إيطاليا لسفينة تابعة لمنظمة غير حكومية على متنها 179 مهاجرا جرى إنقاذهم في البحر المتوسط، بالرسو كي يتمكن الأطباء من إجراء فحوص طبية، حسبما قال وزير الخارجية أنتونيو تاجاني الجمعة.

وأوضح تاجاني، أن السفينة «هيومانيتي 1»، التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية «إس أو إس هيومانيتي»، ستتوجه إلى كاتانيا في صقلية، و«ستتمكن من البقاء في مياهنا الإقليمية للوقت اللازم لإجراء الفحوص لجميع حالات الطوارئ على متنها»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال في مؤتمر صحفي بروما، «سنقبل كل هؤلاء الأشخاص، لأنهم مثلا قاصرون أو لأنهم وفق ما نعرفه من وسائل الإعلام، نساء حوامل أو مع أطفال صغار أو أشخاص يعانون من الحمى»، لكنه حذر من أن «الذين لا يستوفون هذه المعايير سيتعين إبعادهم من مياهنا الإقليمية على متن السفينة».

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ويوجد حاليا أكثر من ألف مهاجر على متن زوارق إنقاذ تحاول الوصول إلى أوروبا، فيما تواجه إيطاليا ضغوطا متزايدة للسماح للسفن الإنسانية بالرسو.

«أي يوم انتظار آخر ستكون له تداعيات خطيرة»

وبعثت ألمانيا مذكرة دبلوماسية إلى إيطاليا الخميس، تطلب فيها من حكومتها توفير المساعدة على وجه السرعة.

والخميس قالت المنظمة الأوروبية غير الحكومية إس أو إس ميديتيرانيه، إنها طلبت من حكومات فرنسا وإسبانيا واليونان المساعدة في تأمين ميناء آمن لإنزال 234 مهاجرا أنقذتهم سفينتها «أوشن فايكينغ»، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بعد عدم حصولها على رد من إيطاليا ومالطا، مضيفة أنها وجهت 20 طلبا للرسو من دون نتيجة، غير أن فرنسا قالت الجمعة إنها على استعداد لاستقبال عدد من النساء والأطفال على متن أوشن فايكينغ.

ورحبت مديرة منظمة إس أو إس ميديتيرانيه، صوفي بو، بالإعلان الفرنسي محذرة في الوقت نفسه من أن «أي يوم انتظار آخر ستكون له تداعيات خطيرة».