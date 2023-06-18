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بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 07:27 صباحا
بلينكن يصل الصين في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018
وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الصين. (الإنترنت)
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وصل وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن صباح الأحد إلى بكين، في زيارة هي الأرفع لدبلوماسي أميركي منذ 2018 وتهدف إلى محاولة تخفيف التوتّرات الثنائيّة.

وفي وقت لا يُتوقّع تحقيق تقدّم كبير نظرا لوجود نقاط خلافيّة كثيرة، يبقى الهدف متمثلا في العمل على بدء إذابة الجليد الدبلوماسي والحفاظ على حوار «لإدارة العلاقات الصينية الأميركية بمسؤولية»، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

وقد بدأ الوقت ينفد لأن العام المقبل هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات في كل من الولايات المتحدة وتايوان التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها التي تريد إعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وفق وكالة «فرانس برس».

ويقضي بلينكن يومين في العاصمة الصينيّة في إطار هذه الزيارة التي كانت مقرّرة أصلا في فبراير، لكنّها أُلغِيت فجأة وقتذاك بعد تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركيّة، اعتبرت واشنطن أنّه لأغراض «التجسّس»، بينما أكدت بكين أنه مركبة أرصاد جوية انحرفت عن مسارها.

«المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة»
ومتحدثا في واشنطن قبل مغادرته، أراد بلينكن أن يكون متفائلا إلى حد ما، وقال إن هذه الزيارة التي تستغرق يومين يجب أن «تفتح خطوط اتصال مباشرة حتى يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بمسؤولية، بما في ذلك من خلال معالجة بعض التحديات والتصورات السيئة ومن أجل تجنب الحسابات الخاطئة».

وأضاف أن «المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة لضمان عدم تحوّلها مواجهةً أو نزاعا» لأن «العالم يتوقع تعاون الولايات المتحدة والصين».

- بلينكن إلى الصين لتجنب «الحسابات الخاطئة»

كان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، ووصف الأخير العلاقة الصينية الأميركية بأنها «تحدي القرن»، قائلا «بقية العالم ستراقبكم. نأمل، وأعتقد أنكم ستكونون قادرين على إدارة خلافاتكم».

مناورات عسكرية تاريخية
وتمثل تايوان أكثر ملف شائك بين القوتين، ونفذت بكين مناورات عسكرية تاريخية حول الجزيرة في أغسطس ردا على زيارة لتايوان أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركية آنذاك نانسي بيلوسي في إطار جولة آسيوية.

وقبل زيارة بلينكن قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن الولايات المتحدة يجب أن «تحترم المخاوف الجوهرية لدى الصين» وأن تتعاون مع بكين، مضيفا «يجب على الولايات المتحدة التخلي عن وهم التعامل مع الصين من موقع قوّة. يجب على الصين والولايات المتحدة تطوير علاقات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، واحترام خلافاتهما».

«إعادة إطلاق حوار»
وزيارة بلينكن هي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى الصين منذ زيارة في أكتوبر 2018، أجراها سلفه مايك بومبيو الذي انتهج لاحقا استراتيجية مواجهة مع بكين في السنوات الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

ومذاك حافظت إدارة بايدن على هذا الخط المتشدد وذهبت أبعد من ذلك في بعض المجالات، بما في ذلك من خلال فرض ضوابط على الصادرات بهدف الحد من شراء بكين وتصنيعها رقائق متطورة «مستخدمة في تطبيقات عسكرية».

لكن الإدارة الأميركية تريد التعاون مع الصين في قضايا رئيسية مثل المناخ، إذ تأتي زيارة بلينكن في وقت يشهد جزء من الصين موجة حارة مع تسجيل درجة حرارة قياسية جديدة في منتصف يونيو.

وبحسب داني راسل، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية، فإن لكل طرف مصلحة في هذه الزيارة؛ فالصين تأمل في تجنب قيود أميركية جديدة على التكنولوجيا وأي دعم جديد لتايوان، أما الولايات المتحدة فترغب من جهتها في منع أي حادث يحتمل أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية.

وقال راسل إن «زيارة بلينكن القصيرة لن تحل أيا من المشاكل الكبيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وليس بالضرورة المشاكل الصغيرة أيضا. كما أنها لن تمنع أيا من الجانبين من متابعة أجندتهما التنافسية»، مضيفا «لكن زيارته يمكن أن تعيد إحياء الحوار المباشر الذي تشتد الحاجة إليه وتبعث إشارة إلى أن البلدين ينتقلان من خطاب الغضب أمام وسائل الإعلام إلى محادثات أكثر رصانة خلف أبواب مغلقة».

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