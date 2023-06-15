روسيا تعلن تنظيم انتخابات في 4 مناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستنظم انتخابات محلية في العاشر من سبتمبر في أربع مناطق أوكرانية ضمتها العام الماضي.

وقالت لجنة الانتخابات على منصة تلغرام إن «ستجرى انتخابات في المناطق الجديدة للاتحاد الروسي في يوم اقتراع واحد في 10 سبتمبر 2023»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت روسيا في سبتمبر الماضي، إجراء استفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا لضمهم إليها. وبعدها، أعلن «الكرملين» ضم روسيا لهذه المناطق الأربع، فيما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية للدفاع عن هذه المناطق.

رفض غربي للتحرك الروسي

وتشكل المناطق الأربع، «خيرسون وزابوريجيا جنوبًا، ودونيتسك ولوغانسك شرقًا» ممرًا بريًا مهمًا بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014. وتمثل المناطق الخمس معًا نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

وقوبل التحرك الروسي لضم الأراضي الأوكرانية بإعلان أميركي حزمة مساعدات جديدة تشمل أسلحة وإمدادات تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، وتضم أنظمة صواريخ عالية الدقة وذخيرة ومدرعات ورادارات.

بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية عقوبات جديدة تستهدف صادرات روسية بقيمة سبعة مليارات يورو، كما وضعت سقفًا لأسعار النفط، ووسعت قائمة منع السفر وتجميد الأصول.