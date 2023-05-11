  • Alwasat News
Atwasat

سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 06:45 مساء
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة
صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل شخص وأصيب آخران على الأقل اليوم الخميس بصاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة رحوفوت وسط «إسرائيل»، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، ويعد هذا أول قتيل من جانب الاحتلال. 

وقالت الشرطة إنه جرى الإعلان عن وفاة شخص بعد سقوط صاروخ على مبنى، مضيفة أن شخصين آخرين اصيبا بجروح متوسطة.

ووفق وكالة «فرانس برس»، فهذا أول قتيل على الجانب الإسرائيلي منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

قتلى فلسطينيون بينهم قياديان في «المقاومة»
وبعد مقتل ستة فلسطينيين اليوم الخميس في غارات جوية على غزة ارتفعت حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء الماضي إلى 28 قتيلا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.

وهذا التصعيد هو الأعنف منذ أغسطس 2022، وقتل فيه اليوم، كل من القيادي في «سرايا القدس» أحمد أبو دقة، ونائب قيادي القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي علي غالي في قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال، جرى إطلاق أكثر من 550 صاروخا من القطاع على الدولة العبرية دون التسبب بوقوع إصابات، قبل أن تعلن الشرطة وقوع أول قتيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز

أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان
الأمم المتحدة تدعو قوات الأمن في باكستان إلى ضبط النفس
الأمم المتحدة تدعو قوات الأمن في باكستان إلى ضبط النفس
واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة
واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا
«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»
«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين «إسرائيل» والفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين ......
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة...
مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات بالسودان
مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات ......
«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»
«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»...
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا...
المزيد