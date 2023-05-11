سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأصيب آخران على الأقل اليوم الخميس بصاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة رحوفوت وسط «إسرائيل»، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، ويعد هذا أول قتيل من جانب الاحتلال.

وقالت الشرطة إنه جرى الإعلان عن وفاة شخص بعد سقوط صاروخ على مبنى، مضيفة أن شخصين آخرين اصيبا بجروح متوسطة.

ووفق وكالة «فرانس برس»، فهذا أول قتيل على الجانب الإسرائيلي منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

قتلى فلسطينيون بينهم قياديان في «المقاومة»

وبعد مقتل ستة فلسطينيين اليوم الخميس في غارات جوية على غزة ارتفعت حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء الماضي إلى 28 قتيلا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.

وهذا التصعيد هو الأعنف منذ أغسطس 2022، وقتل فيه اليوم، كل من القيادي في «سرايا القدس» أحمد أبو دقة، ونائب قيادي القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي علي غالي في قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال، جرى إطلاق أكثر من 550 صاروخا من القطاع على الدولة العبرية دون التسبب بوقوع إصابات، قبل أن تعلن الشرطة وقوع أول قتيل.