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وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة وزيادة عمليات التفتيش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 09:06 مساء
وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة وزيادة عمليات التفتيش
غروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. (الإنترنت)
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إثر عودته من طهران السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وقال غروسي للصحفيين في مطار فيينا «توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة»، مضيفًا أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت مؤخرًا جزيئات يورانيوم مخصبة إلى مستوى قريب من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية، وفق «فرانس برس».

وأعلن غروسي، في وقت سابق، السبت أنه أجرى «مباحثات بناءة» مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي يزورها بعد أيام من الإعلان عن العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.

تمهيد الطريق لاتفاقات مهمة
وتأتي زيارة غروسي الذي وصل الجمعة وغادر مساء اليوم، مع سعي المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرًا، إلى تعاون إضافي من جانب إيران بشأن نشاطاتها النووية. وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي «مع المباحثات البناءة التي نجريها الآن، أنا على يقين بأننا سنمهد الطريق لاتفاقات مهمة».

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والتقى غروسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين. وقال رئيسي خلال الاجتماع إن «التعاون طريق ذو اتجاهين... ويمكن أن يستمر على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني»، وفق ما أعلن المساعد السياسي لرئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمد جمشيدي في تغريدة على تويتر.

 إحياء الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني
وتتزامن زيارة غروسي مع وصول المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني المبرم في 2015 والمعروف رسميًا بخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى طريق مسدود.

وبحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطّلعت عليه «فرانس برس» الثلاثاء، تمّ العثور على جزيئات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل من الـ90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو الواقع تحت الأرض على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

وبرّرت إيران التي تنفي رغبتها في حيازة سلاح نووي الأمر، بالإشارة إلى «تقلّبات لا إرادية» أثناء عملية التخصيب، مؤكدة في الوقت ذاته «عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب بما يتجاوز 60%». وحصل ذلك بعدما عدّلت إيران طريقة الوصل بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، دون إخطار الوكالة الذرية الدولية.

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