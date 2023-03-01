التبرع بالأسمدة يثير خلافا أميركيا روسيا داخل مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

وقع خلاف بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إمكانية التبرع بأسمدة روسية لسورية في الوقت الذي تصعد فيه موسكو الشكاوى من عقبات تعترض شحناتها من الأسمدة قبل تجديد اتفاق يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وهناك نحو 260 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في عدة موانئ أوروبية معظمها في لاتفيا. وتتعاون شركة «أورالكيم أورالكالي» الروسية المنتجة للأسمدة مع الأمم المتحدة للتبرع بالأسمدة للدول التي تحتاجها. وفي نوفمبر، جرى تسليم شحنة من الأسمدة، التي تعتمد عليها عديد الدول لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، إلى ملاوي ومن المقرر تسليم شحنة ثانية إلى كينيا في مارس، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قوله: «الغذاء والأسمدة لا يخضعان لعقوبات (...) وبناء عليه فإنه لا يخفى على أحد أن هناك عددا من التحديات التنظيمية وغيرها التي يجب التغلب عليها».

- اجتماع بين الأمم المتحدة وروسيا لبحث اتفاقات تصدير الحبوب والأسمدة

خلاف أميركي روسي داخل مجلس الأمن

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه لا يمكن التبرع بأسمدة عالقة في الموانئ الأوروبية لسورية؛ بسبب العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون «قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020.

وأضاف أن الأسمدة تعتبر منتجا له استخدامات مزدوجة مما يقلل من فرص إرسالها، وتابع: «ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة مجددا إلى معالجة مشكلات العواقب السلبية للعقوبات على سورية وبشكل خاص ضمان وصول هذه الشحنة من أسمدتنا إلى البلاد».

إلى ذلك، قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن الولايات المتحدة ليست السبب «في أي تأخير لقدرة روسيا على توصيل الأسمدة إلى سورية، كما تزعم روسيا»، وأضاف: «إذا أرادت روسيا التبرع بالأسمدة فلتفعل. ينبغي على روسيا العمل مع الأمم المتحدة مباشرة لتوزيع التبرعات الزراعية على شركائها المحليين داخل سورية».

ويعد تسهيل صادرات الأسمدة الروسية جزءا رئيسيا من اتفاق شامل توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو الماضي وأدى إلى استئناف صادرات الحبوب من بعض موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا. وجرى تمديد الاتفاق في نوفمبر لمدة أربعة أشهر ومن المنتظر تجديده مرة أخرى في مارس.

وقال دوغاريك إن ريبيكا جرينسبان مسؤولة التجارة الكبيرة بالأمم المتحدة تعمل بجد لإيصال مزيد الأسمدة الروسية للسوق العالمية، وأضاف للصحفيين: «أكثر ما نود رؤيته هو وصول الأسمدة التي تشتد الحاجة إليها إلى المزارعين في الدول النامية خاصة أفريقيا».