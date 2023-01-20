  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 10:42 صباحا
زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»
زيلينسكي خلال إلقائه كلمة أمام الكونغرس الأميركي، 21 ديسمبر 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، الولايات المتحدة الداعمة الكبرى لكييف في وجه الغزو الروسي، على مساعدتها العسكرية الجديدة البالغة قيمتها 2,5 مليار دولار والتي تتضمن مئات الآليات المدرعة.

وكتب زيلينسكي في تغريدة «شكراً على تزويد أوكرانيا ببرنامج قوي آخر للدعم الدفاعي»، مؤكدا أن الأسلحة الواردة في هذه الحزمة الجديدة، التي لا تتضمن دبابات «أبرامز» الثقيلة، «تشكل مساعدة مهمة في إطار مواجهتنا المعتدي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت الولايات المتحدة، شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.

50 مركبة مدرعة خفيفة
وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد جرى التعهّد بها في 6 يناير، فضلاً عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، حسبما قال «بنتاغون» في بيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة تجسس
روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة تجسس
زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى
زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
الدول الداعمة لأوكرانيا تجتمع في ألمانيا.. وزيلينسكي يتوقع منها «قرارات قويّة»
الدول الداعمة لأوكرانيا تجتمع في ألمانيا.. وزيلينسكي يتوقع ......
زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»
زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»...
مسودة تقرير أممي: بعثة الأمم المتحدة في مالي «غير قابلة للاستمرار» دون زيادة عديدها
مسودة تقرير أممي: بعثة الأمم المتحدة في مالي «غير قابلة ......
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين...
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية...
المزيد