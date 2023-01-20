زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»

القاهرة - بوابة الوسط

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، الولايات المتحدة الداعمة الكبرى لكييف في وجه الغزو الروسي، على مساعدتها العسكرية الجديدة البالغة قيمتها 2,5 مليار دولار والتي تتضمن مئات الآليات المدرعة.

وكتب زيلينسكي في تغريدة «شكراً على تزويد أوكرانيا ببرنامج قوي آخر للدعم الدفاعي»، مؤكدا أن الأسلحة الواردة في هذه الحزمة الجديدة، التي لا تتضمن دبابات «أبرامز» الثقيلة، «تشكل مساعدة مهمة في إطار مواجهتنا المعتدي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت الولايات المتحدة، شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.