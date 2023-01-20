مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد جرى التعهّد بها في 6 يناير، فضلاً عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، حسبما قال البنتاغون في بيان.

- زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى

والجمعة الماضية، قال زيلينسكي، في خطاب مصور إن التزام الولايات المتحدة بتزويد كييف بمركبات برادلي المقاتلة لأول مرة هو بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا.

ودأب زيلينسكي هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا عقب غزو روسيا الذي يمضي الآن شهره الحادي عشر.