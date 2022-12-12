  • Alwasat News
Atwasat

إيران تعاقب شخصيات وكيانات بريطانية وألمانية ردا على العقوبات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 08:47 مساء
إيران تعاقب شخصيات وكيانات بريطانية وألمانية ردا على العقوبات الأوروبية
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني. (الإنترنت)
alwasat radio

 فرضت إيران الإثنين، عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية ردا على "العقوبات غير القانونية» التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.

واتهم كنعاني الأوروبيين والبريطانيين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بـ«التدخل في شؤوننا»، مؤكدا أن العقوبات «تدخل حيز التنفيذ اليوم»، بحسب «فرانس برس».

وانتقدت المملكة المتحدة وألمانيا بشدة إيران لقمعها الاحتجاجات الجارية منذ وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

طهران تفرض عقوبات على 32 شخصية وكيانا
وفرضت إيران العقوبات على 32 شخصية وكيانا قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المتوقع أن يقر الاجتماع عقوبات إضافية على إيران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد روسيا بمسيرات تستخدم ضد أوكرانيا.

-  الاتحاد الأوروبي يستهدف الحرس الثوري بحزمة من العقوبات
-  الحرس الثوري الإيراني: توقيف مخربين على صلة بدول أوروبية

وتستهدف العقوبات الإيرانية بصورة خاصة المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية كين ماكالوم ورئيس الأركان الأدميرال  السير توني راداكين. وبين الشخصيات الأخرى المستهدفة أعضاء سابقون وحاليون في البرلمان البريطاني ومعهد توني بلير للتغيير في العالم.

واستهدفت إيران أيضا شخصيات سياسية ألمانية أبرزها الرئيسة السابقة للاتحاد المسيحي الديمقراطي أناغريت كرامب كارنباور ومفوضة الحكومة الفدرالية للثقافة والإعلام كلاوديا روث، فضلا عن شركات ألمانية.

كما فرضت عقوبات على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الهزلية وعلى الفرع الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة «فري يوروب». ويحظر على هؤلاء الأشخاص دخول إيران كما يتم تجميد أي أصول لهم في هذا البلد.

طهران تنفذ ثاني عقوبة إعدام على ارتباط بالتظاهرات
ووسعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي العقوبات المفروضة على مسؤولين ومنظمات إيرانية على خلفية قمع التظاهرات في هذا البلد. وأعلنت المملكة المتحدة الجمعة عن عقوبات جديدة بعدما نفذت طهران أول عقوبة إعدام على ارتباط بالتظاهرات.

وأعدمت السلطات الإيرانية الخميس محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية. وأعلن القضاء الإيراني الإثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات.

وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد حكمت على مجيد رضا رهناورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعنا بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين. وأوضحت أنه شنق علنا في المدينة وليس داخل السجن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا.. مقتل ثلاثة أطفال في بحيرة متجلدة وسط موجة برد شديدة
بريطانيا.. مقتل ثلاثة أطفال في بحيرة متجلدة وسط موجة برد شديدة
اشتباكات بين القوات الهندية والصينية تسفر عن وقوع إصابات
اشتباكات بين القوات الهندية والصينية تسفر عن وقوع إصابات
البيرو.. تقريب موعد الانتخابات إلى 2024 بعد مقتل شخصين في احتجاجات
البيرو.. تقريب موعد الانتخابات إلى 2024 بعد مقتل شخصين في ...
فيضانات تجتاح كرواتيا والبوسنة بسبب الأمطار الغزيرة
فيضانات تجتاح كرواتيا والبوسنة بسبب الأمطار الغزيرة
السعودية تنفق 1.4 مليار دولار على حوافز الصناعات العسكرية المحلية في 2021 و2022
السعودية تنفق 1.4 مليار دولار على حوافز الصناعات العسكرية المحلية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
إيران تعاقب شخصيات وكيانات بريطانية وألمانية ردا على العقوبات الأوروبية
إيران تعاقب شخصيات وكيانات بريطانية وألمانية ردا على ......
تفتيش مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل على خلفية فضيحة الفساد
تفتيش مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل على خلفية فضيحة ......
رئيسة البرلمان الأوروبي تعلق على فضيحة الفساد التى طالت نائبتها
رئيسة البرلمان الأوروبي تعلق على فضيحة الفساد التى طالت ......
السعودية تنفق 1.4 مليار دولار على حوافز الصناعات العسكرية المحلية في 2021 و2022
السعودية تنفق 1.4 مليار دولار على حوافز الصناعات العسكرية ......
فيضانات تجتاح كرواتيا والبوسنة بسبب الأمطار الغزيرة
فيضانات تجتاح كرواتيا والبوسنة بسبب الأمطار الغزيرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط