الاتحاد الأوروبي يستهدف الحرس الثوري بحزمة من العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الإثنين، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.

وقالت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل «بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء»، وفق «رويترز».

وأضافت «هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)».

«محاولة سافرة لترهيب» المحتجين

وبعد ثاني عملية إعدام متعلقة بالاحتجاجات في إيران، أدانت بيربوك الإعدامات الأخيرة، مؤكدة أنها «محاولة سافرة لترهيب» المحتجين، وأوضحت أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على إيران تستهدف الحرس الثوري.

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بدوره، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل «سيقر حزمة عقوبات مشددة للغاية» على طهران، وقال: «سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين».

عقوبات جديدة على إيران على خلفية الحملة الأمنية

ويتوقع أن يفرض الوزراء عقوبات جديدة على إيران على خلفية الحملة الأمنية التي تستهدف المحتجين فضلًا عن تزويدها روسيا مسيّرات تستخدم في الحرب على أوكرانيا.

ولفت دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إلى أنه بموجب العقوبات الجديدة، سيتم إدراج 20 شخصًا ومنظمة على قائمة التكتل لمن يحظر عليهم الحصول على تأشيرات شنغن وأولئك الذين تم تجميد أصولهم على خلفية القمع. وستستهدف الإجراءات الجديدة أيضًا نحو 9 أفراد ومنظمات ضالعين في تصنيع وإيصال المسيّرات إلى موسكو، بحسب دبلوماسيين.

وأدرج الاتحاد الأوروبي بالفعل أكثر من 40 اسمًا على خلفية الحملة الأمنية المرتبطة بالاحتجاجات بما في ذلك شرطة «الأخلاق» الإيرانية ووزير الداخلية وشبكة «برس تي في» الرسمية للبث.