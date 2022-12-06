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الحرس الثوري الإيراني: توقيف مخربين على صلة بدول أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 11:57 صباحا
الحرس الثوري الإيراني: توقيف مخربين على صلة بدول أوروبية
تظاهرة منددة بحكومة طهران ومؤيدة للتظاهرات في إيران، في كلكوتا بالهند، 25 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، توقيف 12 شخصا بتهمة الانتماء إلى «مجموعة من المخربين» على صلة بدول أوروبية.

وقال الحرس الثوري لمحافظة مركزي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» عن وكالة «تسنيم» إن «أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة عملاء معادون للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، الحصول على أسلحة وينوون (...) القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي»، وأضاف: «جرى القبض عليهم وفشلت خطتهم بإثارة أعمال شغب» دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات. كما حذر الحرس الثوري من وقوع مزيد «الأعمال الإرهابية».

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احتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني
وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتتهم السلطات التي تتحدث عن أعمال شغب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وكذلك الجماعات الكردية المتمركزة في الخارج بأنهم المحرضون على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. كما جرى اعتقال آلاف الأشخاص.

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