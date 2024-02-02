غوارديولا ينفي شائعات رحيل هالاند عن مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تقارير وسائل الإعلام الإسباني التي تشير إلى أن إيرلينغ هالاند لا يشعر بالسعادة في الفريق الإنجليزي.

شائعات تتحدث عن اهتمام ريال مدريد بهالاند

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن هناك ادعاءات تشير إلى أن هالاند لا تعجبه المدينة وطقسها كثيراً لدرجة أنه يريد الرحيل عن النادي.

وكما هو متوقع، تشير التقارير إلى أن ريال مدريد يراقب الوضع، ولكن غوارديولا لا يأخذ هذه الشائعات على محمل الجد.

وقال مدرب مانشستر سيتي: يجب أن تسأل وسائل الإعلام من مدريد إذا كان غير سعيد. ربما يكون لديهم معلومات أكثر من التي نعرفها.

وأضاف غوارديولا: «ليس لدينا شعور بأنه غير سعيد. كان كذلك لأنه لم يكن في استطاعته اللعب، كان مصاباً لشهرين، ولكن ربما تكون لدى وسائل الإعلام في إسبانيا، وخاصة وسائل الإعلام في مدريد، معلومات أكثر من التي نمتلكها».

وعاد هالاند للمشاركة في المباراة بعد غياب عشر مباريات بسبب إصابة في القدم، حيث شارك في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على بيرنلي 3-1 يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي.

ويمكن أن يشارك هالاند (23 عاماً) كأساسي في المباراة أمام برينتفورد المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، حيث سيسعى لتسجيل أهداف لإضافتها إلى الـ19 هدفاً التي سجلها في كل المسابقات خلال هذا الموسم حتى الآن.

- مانشستر سيتي يحصد 176 مليون جنيه إسترليني مكافأة الفوز بالدوري الإنجليزي

- - دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

ولم يسجل هالاند أي أهداف عقب مشاركته كبديل في مواجهة بيرنلي، ولكن حتى بعد مشاركته لوقت قصير، كان بإمكان غوارديولا أن يشعر بتأثيره على أداء الفريق.

وقال المدرب الإسباني: «لعب 25 دقيقة، وفي أي تحول هجومي، وأي تمريرة، كل اللاعبين يبحثون عنه. أعلم كم هو مهم بالنسبة لنا».

وبسؤاله عما إذا كان هالاند جاهزاً لبدء اللقاء، قال غوارديولا في المؤتمر الصحفي: «نعم هو جاهز».