مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل.. وقمة نارية بين يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد توقف استمر لمدة عشرة أيام بسبب إقامة مباريات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك جولة الذهاب لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من جديد.

5 فرق تتصارع على لقب الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة غداً الجمعة، بلقاء بيرنلي مع ضيفه لوتون تاون، وتتواصل فعالياتها حتى يوم 22 يناير الجاري، لتعد الجولة الأطول في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأثمرت المراحل العشرين الماضية في الدوري الإنجليزي عن انحصار المنافسة بين الفرق الخمسة الأولى في جدول الترتيب حالياً.

ويتربع ليفربول على قمة الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أستون فيلا، بينما يحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، المركز الثالث بأربعين نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، علما بأن الفريق «السماوي» مازالت له مباراة مؤجلة، في حين يحل توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بعد غد السبت، حيث يرغب في مواصلة صحوته والاقتراب من ليفربول.

وتعافى مانشستر سيتي من نتائجه المهتزة التي عانى منها في الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تحقيقه فوزا وحيدا في ست مباريات، بعدما تغلب على إيفرتون وشيفيلد يونايتد في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، التي أعقبت تتويجه بكأس العالم للأندية بالسعودية.

دي بروين يعود لصفوف مانشستر سيتي

وتعززت صفوف مانشستر سيتي بعودة صانع ألعاب البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين، الذي شفي من الإصابة بتمزق في الفخذ، الذي أجرى على إثره جراحة تسببت في غيابت عن الملاعب منذ أغسطس الماضي.

من جانبه، يأمل نيوكاسل في الخروج من النفق المظلم الذي دخله في الفترة الأخيرة، عقب تلقيه خمس هزائم مقابل فوز وحيد في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، لاسيما أن المواجهة تقام على ملعبه وأمام جماهيره.

وخسر نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات بالبطولة أمام لوتون تاون ونوتنجهام فورست وليفربول، وستكون مهمته صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي، حيث يبحث عن تحقيق فوزه الأول عليه بالمسابقة منذ خمسة أعوام.

قمة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام بأولد ترافورد

وسيشهد ملعب أولد ترافورد مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وضيفه توتنهام، يوم الأحد القادم، حيث يتطلع الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر»، للاقتراب من الفرق الأربعة الأولى بالبطولة.

ويتوقع الهولندي إريك تين هاغ، مدرب يونايتد، عودة بعض النجوم الغائبين عن مباريات فريقه مؤخرا خلال لقاء توتنهام، حيث افتقد الفريق خدمات كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وماسون ماونت وهاري ماجواير ولوك شو.

وعانى مانشستر يونايتد من النتائج المخيبة في الموسم الحالي بالبطولة، حيث حقق عشرة انتصارات وتعادلاً وحيداً، وتكبد تسعة هزائم، علما بأنه انتزع فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.

أما توتنهام، فيطمح للتقدم أكثر في جدول الترتيب، بعدما تحسنت نتائجه في الفترة الماضية، عقب تحقيقه أربعة انتصارات خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة في الدوري الإنجليزي. وربما يستعين توتنهام في اللقاء بالمهاجم الألماني تيمو فيرنر، الذي انضم لصفوف الفريق اللندني، أمس الأول الثلاثاء، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من لايبزغ الألماني.

وفي مباراة أخرى، يطمع أستون فيلا في مضاعفة جراح مضيفه إيفرتون، صاحب المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، عندما يلتقي معه يوم الأحد المقبل أيضاً، على ملعب جوديسون بارك.

ويسعى أستون فيلا لتشديد الخناق على ليفربول، والتساوي معه في الرصيد نفسه، حال خروجه بالنقاط الثلاث من مباراة اليوم، فيما يأمل إيفرتون في إنهاء سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخير، إثر خسارته أمام توتنهام ومانشستر سيتي وولفرهامبتون.

مواجهة لندنية بين تشيلسي وفولهام

ويخوض تشيلسي، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بعد غد، مواجهة لندنية خالصة ضد ضيفه فولهام صاحب المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، حيث يخوض كلا الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة.

وحقق تشيلسي ثلاثة انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة، حيث كان آخرها فوزه على كريستال بالاس ولوتون تاون، بينما قلب فولهام تأخره 0-1 أمام ضيفه أرسنال، ليتغلب عليه 2-1 في الجولة الماضية، ليصالح جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته في مواجهاته الثلاث السابقة.

ويلعب آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، في 20 يناير الجاري.

ولا بديل أمام آرسنال سوى حصد النقاط الثلاث، عقب تعادله مع ليفربول وخسارته أمام ويستهام يونايتد وفولهام، في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإنجليزي، لكن كريستال بالاس سيحاول البناء على فوزه على برينتفورد في المرحلة الماضية، والتي أنهت سلسلة عدم الفوز التي ظلت تطارده خلال مبارياته الثمانية السابقة، التي حصل خلالها على ثلاث.

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ويواجه ليفربول مهمة محفوفة بالمخاطر عندما يخرج لملاقاة مضيفه بورنموث، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، يوم 21 يناير الجاري.

وسيتعين على ليفربول خوض اللقاء بدون مجموعة كبيرة من نجومه، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، ولاعب الوسط الياباني واتارا إندو، اللذين يشاركان مع منتخبي بلديهما في بطولتي أمم أفريقيا وأمم آسيا على الترتيب.

كما تلقى ليفربول، الذي حقق خمسة انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، ضربة موجعة أخرى بعدما افتقد خدمات ظهيره الأيمن ترينت أليكسندر أرنولد، إثر إصابته في أوتار الركبة.

ويخشى ليفربول من مفاجآت بورنموث، الذي يسعى للعودة لنغمة الانتصارات عقب خسارته 1-3 أمام مضيفه توتنهام في الجولة الماضية، والتي جاءت عقب تحقيقه ستة انتصارات وتعادلا وحيدا في لقاءاته السبعة السابقة بالبطولة.