تشيلسي يتجه للإنفاق ببذخ في انتقالات الشتاء لإنقاذ الفريق

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس أن إدارة نادي تشيلسي على استعداد لفعل أي شيء من أجل إنقاذ فريق كرة القدم ومساعدته على تخطي الكبوة التي يمر بها هذا الموسم بل ودفعه للفوز بأي لقب.

تشيلسي غير قادر على الفوز بأي لقب

وأشارت تلك التقارير إلى أن إدارة تشيلسي تتجه إلى اتباع الحل السهل وهو الإنفاق ببذخ شديد في سوق الانتقالات الشتوية لجلب مزيد من اللاعبين على أمل تحسين وضع الفريق في النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

وقالت جريدة «ديل ميل» إن خسارة تشيلسي أمام ميدلزبروه في نصف نهاي كأس كاراباو ترك بصمة سيئة للغاية على الفريق، وكانت علامة على أن التشكيلة الحالية غير قادرة على الفوز بأي لقب هذا الموسم، وهو ما تسعى إدارة النادي لتغييره قبل فوات الأوان.

وأضافت «ديلي ميل» أن مالكي نادي تشيلسي تود بوهلي وبهداد إقبالي مستعدان للاستثمار مجددا في لاعبين جدد خلال انتقالات الشتاء على أمل تحسين وضع الفريق.

وكشفت الجريدة البريطانية أن تشيلسي يريد التعاقد مع مهاجم وطهير أيسر، وأن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي على رأس أولويات «البلوز»، خاصة أن اللاعب الذي جدد ارتباطه بالنادي الإيطالي لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 103 ملايين جنيه إسترليني.

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وأوضحت «ديلي ميل» أن أوسيمين لا يمانع في بحث مسألة انتقاله إلى تشيلسي سواء في انتقالات الشتاء أو الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أنه يشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب نيجيريا.