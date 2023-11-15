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«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 08:07 مساء
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الرئيس السابق لنادي تشيلسي رومان أبراموفيتش (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه نادي تشيلسي اتهامات جديدة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية خلال فترة رئاسة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للنادي، التي قد تؤدي إلى خسارة فريق «البلوز» لبعض النقاط من رصيده في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الملاذات الضريبية غطاء لصفقات تشيلسي
وبحسب تحقيق صحفي أجرته جريدة «غارديان»، فإن أبراموفيتش، خلال 19 عامًا قضاها على رأس نادي تشيلسي، قام بدفع مبالغ مالية عبر ملاذات ضريبية غير مدرجة في حسابات النادي لإتمام صفقات صامويل إيتو وويليان، وتجديد التعاقد مع إيدن هازارد وأنطونيو كونتي، ولاعبين آخرين، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتكشف الملفات التي تمكنت الغارديان من الوصول إليها، والتي تحمل اسم عملية قبرص، عن سلسلة من المدفوعات تقدر قيمتها بعشرات ملايين الإسترليني على مدى عقد من الزمن، ومن خلال شركات في ملاذات ضريبية يسيطر عليها أبراموفيتش، كان يقوم بالإنفاق منها لصالح تشيلسي منتهكًا بذلك قواعد اللعب المالي النظيف.

وتقوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» والاتحاد الإنجليزي بالفعل بالتحقيق مع تشيلسي، كما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فرض عليهما غرامة قدرها عشرة ملايين يورو لاعترافهما بنقص معلومات مالية معينة خلال إدارة أبراموفيتش للنادي.

ومن بين المخالفات التي يواجهها تشيلسي، قيامه في يوليو 2017 بدفع أموال عن طريق شركة تابعة لأبراموفيتش، ومقرها في جزر فيرجن البريطانية إلى فيديريكو باستوريلو، الوكيل المفترض لأنطونيو كونتي، مقابل شراء 75% من أسهم أحد الصناديق الاستثمارية، وفي اليوم نفسه أعلن تشيلسي عن تمديد عقد كونتي مقابل عشرة ملايين يورو سنويًا.

وعلاوة على ذلك، تم دفع مبالغ تصل إلى إجمالي سبعة ملايين يورو بين عامي 2005 و2017، لشركات مرتبطة بزوتان وفلاديكا ليميتش، مستشاري أبراموفيتش اللذين كان لهما دور أساسي في بعض الصفقات، مثل صفقات آريين روبن وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونيمانيا ماتيتش وكارلو أنشيلوتي.

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وكان أبراموفيتش مالكًا لتشيلسي منذ أن اشتراه مقابل 140 مليون إسترليني في عام 2003، حتى اضطر إلى التخلص منه في عام 2022 بسبب علاقاته مع روسيا، وخلال الفترة التي قضاها رئيسا للنادي، فاز تشيلسي بـ18 لقبًا رئيسيًا، بما في ذلك خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقبان لدوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري الأوروبي وكأسان للسوبر الأوروبي وخمسة كؤوس للاتحاد الإنجليزي وثلاثة كؤوس الدوري.

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