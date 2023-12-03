بـ10 لاعبين.. تشيلسي يفوز على برايتون 3-2 في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق تشيلسي فوزًا صعبًا على حساب برايتون بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي، ليعود «البلوز» إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام نيوكاسل يونايتد 1-4، قبل أسبوع.

إنزو فرنانديز يحرز أول أهدافه مع تشيلسي

افتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 17 وهو أول أهداف اللاعب الأرجنتيني بقميص «البلوز»، بعد انضمامه الصيف الماضي مقابل 107 ملايين إسترليني، وأضاف ليفي كولويل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 21، إلا أن برايتون قلص النتيجة وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 43 عن طريق فاكوندو بونانوتي، قبل أن يتعرض كونور كالاجير لاعب تشيلسي للطرد في الدقيقة 45 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، ليكمل الفريق اللندني المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، سجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الثالث والثاني له من ركلة جزاء، وقبل النهاية أحرز جواو بيدرو هدف لبرايتون في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 3-2.

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بهذه النتيجة أصبح رصيد تشيلسي 19 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ظل برايتون في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.