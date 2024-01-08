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دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 03:53 مساء
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
النجم البلجيكي كيفن دي بروين يرتدي الشارة. (فرانس برس)
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اعترف النجم البلجيكي كيفن دي بروين أنه «ليس قريبا البتة» من أفضل مستوياته بعد أن عاد لاعب الوسط إلى صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم إثر غياب لخمسة أشهر.

ودخل دي بروين من دكة البدلاء في الشوط الثاني من المباراة أمام هادرسفيلد التي انتهت بفوز كاسح لسيتي 5-0 ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا، الأحد، وخاض الدولي البلجيكي مباراته منذ الجولة الافتتاحية للبرميرليغ أمام بيرنلي في أغسطس الماضي الأولى، حسب «فرانس برس».

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وشارك نحو 33 دقيقة ونجح سريعا في استعادة لمسته السحرية من خلال تمرير الكرة التي جاء منها الهدف الخامس عن طريق مواطنه جيريمي دوكو. وخضع دي بروين لجراحة بسبب تمزق في الفخذ بعدما عانى من هذه المشكلة طوال الفترة الأخيرة من الموسم الماضي الذي تُوج فيه سيتي بثلاثية تاريخية.

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